Кадыров похвалил сына, избившего поджигателя Корана. А это не преступление?

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого в сжигании Корана. Он отметил, что считает поступок наследника правильным. Какие подробности известны и как на это отреагировали правозащитники?

Что известно об избиении сыном Кадырова поджигателя Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что его несовершеннолетний сын Адам действительно избил активиста Никиту Журавеля, которого подозревают в поджоге Корана. Он заявил, что гордится наследником, который «совершил правильный поступок». По мнению Кадырова, каждый посягнувший на священное писание должен понести суровое наказание.

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание. Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор», — написал глава Чечни в авторском Telegram-канале.

Он напомнил, что в России действует закон, который защищает священные книги. Кадыров отметил, что любые посягательства на них присущи «циничным, аморальным, бесхребетным и продажным», которые желают внести разлад в общество.

Как на избиение отреагировали правозащитники и общественные деятели

Телеведущая Ксения Собчак возмутилась опубликованным Рамзаном Кадыровым видео и его оценкой действий сына. Она призвала расследовать действия юноши и отметила, что избиение находящегося под следствием человека не должно сойти ему с рук.

«Это ад. Это глава республики. Это неуважение к законам нашей страны. Действия Адама Кадырова должны быть расследованы, им необходимо дать правовую оценку в соответствии с Уголовным кодексом России, а не с законами шариата или Рамзана Кадырова. Это не должно сойти с рук этому молодому человеку», — написала Собчак в авторском Telegram-канале.

Она сообщила об отправленных журналистских запросах министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцев и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Собчак задалась вопросом, кто первым возьмет дело на контроль.

Член Совета по правам человека в России Ева Меркачева в беседе с NEWS.ru высказала мнение, что в самое ближайшее время ФСИН должна обдумать вопрос перемещения Никиты Журавеля в безопасное место.

«Я выражаю юноше, которого избили, поддержку и считаю, что в самое ближайшее время ФСИН должна обдумать наше требование, чтобы вывезти Никиту Журавеля из учреждения этого региона в безопасное место. На данном видео фиксируется преступление, и человек, снимавший и опубликовавший его, не мог этого не понимать. Таким образом он декларировал, что никаких последствий не будет, это своего рода провокация», — высказала мнение Меркачева.

Фото: t.me/sledcom_press Никита Журавель

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов заявил, что избиение в СИЗО Никиты Журавеля, по его мнению, является нарушением закона. Он подчеркнул, что все граждане России, включая сына Кадырова, должны быть равны перед законом.

«Во-первых, когда преступник или подозреваемый в преступлении уже находится в ситуации, когда он не может ответить, чисто по-человечески избивать его неправильно. Нас так учили. Второе — суть закона. Законы РФ нужно соблюдать, кто бы ты ни был. Я поддержал ситуацию, когда обвиняемого отправили в Чечню. Я сказал, что это будет пример всем остальным, когда отправили его, я был уверен, что будут соблюдать закон, а не беззаконье», — сказал Кабанов NEWS.ru.

Военкор Александр Коц, комментируя ситуацию, напомнил, что в правовом государстве преступления наказывают лишением свободы, а не избиениями в кабинетах СИЗО. По его мнению, такие кадры должны комментировать глава СК России Александр Бастрыкин и министр юстиции России Константин Чуйченко.

«Видео должны комментировать глава СК Александр Бастрыкин, по решению которого дело в отношении Журавеля для расследования передано в Следственное управление СК России по Чеченской Республике в связи с „многочисленными обращениями жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими“. В правовом государстве за преступления (а Журавель его совершил) наказывают лишением свободы, а не избиениями в кабинетах следственного изолятора», — написал Коц в авторском Telegram-канале.

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