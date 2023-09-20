«Хвала Всевышнему, я жив»: Кадыров опроверг слухи о своей болезни Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, как он навещает своего дядю в московской ЦКБ. В своем посте он поблагодарил Всевышнего за то, что жив и здоров, опровергнув слухи о своем заболевании.

Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? — написал он.

Кадыров назвал врачей ЦКБ настоящими профессионалами с большой буквы, благодаря которым его дядя в скором времени поправится.

Ранее ряд Telegram-каналов распространили информацию о том, что Кадыров лежит в Центральной клинической больнице и находится в состоянии комы. В этот же день на канале главы Чечни появилось видео с прогулки. На нем он улыбается, показывает виды лесопарка и тропу, а в завершение призывает всех заниматься спортом.

До этого видеозапись с прогулкой Кадырова и его семейства опубликовал помощник политика Умар Даудов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не стал отвечать на вопрос о состоянии здоровья руководителя Чеченской Республики. 18 сентября он заявил, что не располагает информацией о самочувствии Кадырова.