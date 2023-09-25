«Беззаконье»: член СПЧ о видео Кадырова с избиением активиста Член СПЧ Кабанов призвал сына Кадырова соблюдать закон после избиение активиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избиение в СИЗО активиста Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, является нарушением закона, заявил в беседе с NEWS.ru член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, все граждане России, включая сына главы Чечни Адама Кадырова, должны быть равны перед законом, не ставя свои традиции и религиозные взгляды выше него. Также он отметил, что избиение человека, который не может дать отпор, само по себе является неправильным поступком.

Во-первых, когда преступник или подозреваемый в преступлении уже находится в ситуации, когда он не может ответить, чисто по-человечески, избивать его неправильно. Нас так учили. Второе – суть закона. Законы РФ нужно соблюдать, кто бы ты не был. <...> Я поддержал ситуацию, когда обвиняемого отправили в Чечню. Я сказал, что это будет пример всем остальным, когда отправили его, я был уверен, что будут соблюдать закон, а не беззаконье, — признал Кабанов.

По его мнению, демонстративный подход доминирования своих традиций перед законом говорит о том, что человек не признает свою страну, Конституцию и законы. Член СПЧ подчеркнул, что понимает эмоции и возмущения мусульман и лично главы Чечни Рамзана Кадырова, но также он считает, что пренебрежение законом своей страны является «неправильным».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео, подтверждающее, что его несовершеннолетний сын Адам избил активиста Никиту Журавеля, подозреваемого в поджоге Корана. По его мнению, подросток совершил правильный поступок, поскольку каждый посягнувший на священное писание должен понести суровое наказание. Кадыров заявил, что гордится сыном.