«Уважаю его выбор»: Кадыров показал, как сын избивает поджигателя Корана Кадыров вступился за сына Адама, избившего поджигателя Корана Журавеля

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram признался, что его несовершеннолетний сын Адам действительно избил активиста Никиту Журавеля, подозреваемого в поджоге Корана. По его мнению, подросток совершил правильный поступок, поскольку каждый посягнувший на священное писание должен понести суровое наказание. Кадыров заявил, что гордится сыном. Он опубликовал видео с моментом избиения.

Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание.<...> Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор, — написал глава Чечни.

Он отметил, что в России действует закон, который защищает священные писания. По словам Кадырова, любые посягательства на них присущи «циничным, аморальным, бесхребетным и продажным», которые желают внести разлад в общество. Он назвал этих людей мразями, которые не понимают языка убеждения.

Как сообщил ранее омбудсмен Чечни Мансур Солтаев, информация о том, что Адам Кадыров избил Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, проверяется. По его словам, молодой человек подал заявление на имя уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Депутат ГД Адам Делимханов заявил, что поступок Адама Кадырова является очень гуманным. По его мнению, активист заслуживает «самого жесткого наказания». Депутат назвал сына Кадырова патриотом и борцом за справедливость. В свою очередь глава парламента Чечни Магомед Даудов также заявил о правильности поступка Адама Кадырова. Даудов подчеркнул, что 15-летний сын Рамзана Кадырова готов ответить за свои действия, чего бы это ему ни стоило.