Меркачева призвала вывезти из Чечни юношу, которого избил сын Кадырова

Фото: t.me/sledcom_press

Никита Журавель

В самое ближайшее время ФСИН должна обдумать вопрос перемещения подозреваемого в поджоге Корана активиста Никиты Журавеля из учреждения в Чечне в безопасное место, рассказала NEWS.ru член Совета по правам человека в России Ева Меркачева. По ее словам, юноше может грозить еще большая опасность.

Я выражаю юноше, которого избили, поддержку, и считаю, что в самое ближайшее время ФСИН должно обдумать наше требование, чтобы вывести Никиту Журавеля из учреждения этого региона в безопасное место. На данном видео фиксируется преступление, и человек, снимавший и опубликовавший его, не мог этого не понимать. Таким образом он декларировал, что никаких последствий не будет, это своего рода провокация. Публикация нам как будто говорит: «Посмотрите, право работать не будет», – рассказала Меркачева.

По ее словам, самым страшным будет, если Журавеля найдут в камере мертвым, и поэтому его срочно должны вывезти.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, подтверждающее, что его несовершеннолетний сын Адам избил Журавеля. По мнению политика, подросток совершил правильный поступок, поскольку каждый посягнувший на священное писание должен понести суровое наказание. Кадыров заявил, что гордится сыном.