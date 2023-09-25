«Это ад»: Собчак отреагировала на признание Кадырова Собчак раскритиковала Кадырова, опубликовавшего видео избиения в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак выразила в Telegram возмущение опубликованным видео от главы Чечни Рамзана Кадырова, на котором его сын Адам избивает арестованного активиста Никиту Журавеля. Она призвала расследовать действия юноши и отметила, что они не должны сойти ему с рук.

Это ад. Это глава республики. Это неуважение к законам нашей страны. Действия Адама Кадырова должны быть расследованы, им необходимо дать правовую оценку в соответствии с Уголовным кодексом России, а не с законами шариата или Рамзана Кадырова. Это не должно сойти с рук этому молодому человеку, сколько еще можно издеваться над всей Россией и откровенно плевать в лицо всей правоохранительной системе? — написала она.

Собчак отправила журналистские запросы министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцев и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Она задалась вопросом, кто первым возьмет дело на контроль.

Сегодня Кадыров признал, что его несовершеннолетний сын Адам действительно избил Никиту Журавеля, подозреваемого в поджоге Корана. По его мнению, подросток совершил правильный поступок, поскольку каждый посягнувший на священное писание должен понести суровое наказание. Кадыров заявил, что гордится сыном. Он опубликовал видео с моментом избиения.