Коц оценил видео с избиением заключенного сыном Кадырова Военкор Коц: избиение сыном Кадырова заключенного должны комментировать в СК РФ

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Никита Журавель

В правовом государстве преступления наказывают лишением свободы, а не избиениями в кабинетах СИЗО, заявил военкор Александр Коц, комментируя избиение сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом заключенного Никиты Журавеля, подозреваемого в поджоге Корана. Коц добавил, что такие кадры должен комментировать глава СК России Александр Бастрыкин и министр юстиции России Константин Чуйченко.

(Видео) должны комментировать глава СК Александр Бастрыкин, по решению которого дело в отношении Журавеля для расследования передано в следственное управление СК России по Чеченской Республике в связи с «многочисленными обращениями жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими» <…> В правовом государстве за преступления (а Журавель его совершил) наказывают лишением свободы, а не избиениями в кабинетах следственного изолятора, — написал Коц.

Он также напомни, как Чуйченко заявил, что Журавель должен отбывать наказание в регионе с преимущественно мусульманским населением, поскольку «это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране».

Ранее Кадыров выложил видео, подтверждающее, что его несовершеннолетний сын Адам избил активиста Журавеля. По его мнению, подросток совершил правильный поступок, поскольку каждый посягнувший на священное писание должен понести суровое наказание. Кадыров заявил, что гордится сыном.