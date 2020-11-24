Кабмин РФ не поддержал идею о студенческом капитале

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Правительство РФ не поддержало законопроект «Справедливой России» о выдаче по 500 тыс. рублей выпускникам вузов и по 250 тыс. рублей выпускникам средне-специальных учебных заведений.

Целевое назначение указанной выплаты не определено, не указано, в чём именно заключается поддержка молодых специалистов, также отсутствует обоснование размера студенческого капитала, — цитирует РИА Новости заключение кабмина.

Также авторам законопроекта указывают на то, что эту выплату нельзя назвать студенческой, так как право воспользоваться ею возникает уже у выпускников учебных заведений после получения диплома. В заключении отмечается, что законопроект не учитывает «целевиков», которым трудоустройство гарантировано. Кроме того, не определены источники финансирования указанных выплат.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил о внесении этого законопроекта на рассмотрение нижней палаты парламента. По его словам, выпускники «с большим трудом» находят работу, а студенческий капитал поможет им на время поисков вариантов трудоустройства, а «кто-то может на эти деньги создать своё первое дело и начнёт бизнес».

Как писал NEWS.ru, зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов усомнился, что российский бюджет сможет осилить выплату всем выпускникам вузов «подъёмных» средств. Он предложил поддерживать только тех выпускников, которые будут выезжать работать в дальние регионы России и сельскую местность.

Ранее выплачивать полмиллиона рублей выпускникам вузов и 250 тысяч закончившим средние специальные учебные заведения предложил замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов. Согласно инициативе, право на студенческий капитал будут иметь студенты очной формы обучения, получающие высшее или среднее специальное образование впервые. Учится студент на бюджетном или очном отделении, значения иметь не должно. Использовать студкапитал, в случае принятия инициативы, можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или бизнес.