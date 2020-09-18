Студенческий капитал в сумме 500 тысяч рублей предложили ввести в России

https://static.news.ru/photo/a589a51e-f968-11ea-8e95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выплачивать полмиллиона рублей выпускникам вузов и 250 тысяч закончившим средние специальные учебные заведения предложил замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов.

Политик отметил, что лидер фракции Сергей Миронов хочет стать соавтором данной инициативы и она будет направлена на рассмотрение в правительство в скором времени, передаёт РИА Новости.

Когда молодой человек заканчивает вуз, он в большинстве случаев, давайте будем честны, сталкивается с нищетой. Молодые специалисты нужны всем, но желательно с пяти-, а лучше десятилетним опытом работы. Если его нет, то рассчитывать особо не на что. А ведь далеко не у каждого выпускника есть квартира: значит, её нужно снимать. В это время у многих уже появляются дети — их нужно растить, — объяснил необходимость введения студенческого капитала Тунусов.

Он напомнил, что студенческая стипендия зачастую с трудом покрывает даже проживание в общежитии.

Согласно инициативе, право на студенческий капитал будут иметь студенты очной формы обучения, получающие высшее или среднее специальное образование впервые. Учится студент на бюджетном или очном отделении, значения иметь не должно.

При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, — говорится в проекте.

Использовать студкапитал, в случае принятия инициативы, можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или бизнес.

Как писал NEWS.ru ранее, материнский капитал в России могут разрешить направлять на оплату ремонта жилья, соответствующее предложение готовы поддержать в профильном комитете ГД по жилищной политике и ЖКХ и во всех парламентских фракциях.