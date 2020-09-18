В Совфеде выступили против выдачи всем студентам «подъёмных» денег

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Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов усомнился, что российский бюджет сможет осилить выплату всем выпускникам вузов «подъёмных» средств. С такой идеей ранее выступил депутат Госдумы. Сенатор Морозов предложил поддерживать только тех выпускников, которые будут выезжать работать в дальние регионы России и сельскую местность.

Сегодня экономика России не позволит бюджету раздавать деньги выпускникам вузов. Я бы предложил сделать по-другому — давать подъёмные тем, кто выезжает на Крайний Север, на Дальний Восток, в сельскую местность, то есть туда, где у нас недостаток медицинского персонала, врачей, учителей. Поддержать их и стимулировать эти направления — это имеет смысл, — заявил в эфире НСН Морозов.

Он напомнил об уже действующих программах «земский врач» и «земский учитель», подчеркнув, что они очень «благоприятно отразились на миграции учителей и врачей в сельскую местность». Сенатор считает, что этого недостаточно, и предложил подумать о дополнительных мерах поддержки, которые будут стимулировать людей выезжать в отдалённые регионы.

Но с предложением просто всем выпускникам раздавать бюджетные деньги я не согласен, — заявил он.

Как писал NEWS.ru, выплачивать полмиллиона рублей выпускникам вузов и 250 тысяч закончившим средние специальные учебные заведения предложил замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов. Согласно инициативе, право на студенческий капитал будут иметь студенты очной формы обучения, получающие высшее или среднее специальное образование впервые. Учится студент на бюджетном или очном отделении, значения иметь не должно. Использовать студкапитал, в случае принятия инициативы, можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или бизнес.