Кабачковый торт с пастой из копчёного лосося! Вкуснейшая летняя закуска! Этот лёгкий и питательный торт станет идеальным вариантом для завтрака, обеда или полезного перекуса. Слои кабачковых блинов, нежная сметанная прослойка и пикантная начинка с копчёным лососем создают гармоничный вкус.
Ингредиенты
- Кабачки молодые — 1 кг
- Мука цельнозерновая — 200 г
- Яйца — 3 шт.
- Разрыхлитель — 10 г
- Соль — по вкусу
Для начинки
- Сметана 15% — 200 г
- Чеснок — 4 зубчика
- Копчёная паста из лосося — 1 банка (100–150 г)
- Помидоры — 2 шт.
- Листья салата — по вкусу
- Укроп свежий — для аромата
Приготовление
- Кабачки натираем на крупной тёрке, слегка солим и оставляем на 10 минут. Затем тщательно отжимаем лишнюю жидкость. В миске соединяем кабачки, яйца, муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться густым, но текучим. Жарим тонкие блинчики на хорошо разогретой сухой сковороде (или с минимальным количеством масла) по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой.
- Собираем торт. Сметану смешиваем с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанным укропом. Каждый блин смазываем сметанным соусом. Чередуем слои: лист салата, кружочки помидора, 1-2 ч. л. пасты из лосося. Повторяем, пока не закончатся ингредиенты.
