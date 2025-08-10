Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кабачковый торт с пастой из копчёного лосося! Вкуснейшая летняя закуска

Кабачковый торт с пастой из копчёного лосося! Вкуснейшая летняя закуска! Этот лёгкий и питательный торт станет идеальным вариантом для завтрака, обеда или полезного перекуса. Слои кабачковых блинов, нежная сметанная прослойка и пикантная начинка с копчёным лососем создают гармоничный вкус.

Ингредиенты

  • Кабачки молодые — 1 кг
  • Мука цельнозерновая — 200 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Соль — по вкусу

Для начинки

  • Сметана 15% — 200 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Копчёная паста из лосося — 1 банка (100–150 г)
  • Помидоры — 2 шт.
  • Листья салата — по вкусу
  • Укроп свежий — для аромата

Приготовление

  1. Кабачки натираем на крупной тёрке, слегка солим и оставляем на 10 минут. Затем тщательно отжимаем лишнюю жидкость. В миске соединяем кабачки, яйца, муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться густым, но текучим. Жарим тонкие блинчики на хорошо разогретой сухой сковороде (или с минимальным количеством масла) по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой.
  2. Собираем торт. Сметану смешиваем с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанным укропом. Каждый блин смазываем сметанным соусом. Чередуем слои: лист салата, кружочки помидора, 1-2 ч. л. пасты из лосося. Повторяем, пока не закончатся ингредиенты.

