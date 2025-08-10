Кабачковый торт с пастой из копчёного лосося! Вкуснейшая летняя закуска

Ингредиенты

Кабачки молодые — 1 кг

Мука цельнозерновая — 200 г

Яйца — 3 шт.

Разрыхлитель — 10 г

Соль — по вкусу

Для начинки

Сметана 15% — 200 г

Чеснок — 4 зубчика

Копчёная паста из лосося — 1 банка (100–150 г)

Помидоры — 2 шт.

Листья салата — по вкусу

Укроп свежий — для аромата

Приготовление

Кабачки натираем на крупной тёрке, слегка солим и оставляем на 10 минут. Затем тщательно отжимаем лишнюю жидкость. В миске соединяем кабачки, яйца, муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться густым, но текучим. Жарим тонкие блинчики на хорошо разогретой сухой сковороде (или с минимальным количеством масла) по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой. Собираем торт. Сметану смешиваем с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанным укропом. Каждый блин смазываем сметанным соусом. Чередуем слои: лист салата, кружочки помидора, 1-2 ч. л. пасты из лосося. Повторяем, пока не закончатся ингредиенты.

