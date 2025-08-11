Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 07:00

Кабачковые шарики с брынзой — хрустящие снаружи, нежные внутри!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые шарики с брынзой — хрустящие снаружи, нежные внутри! Эти золотистые ароматные шарики покорят даже тех, кто не любит кабачки. Сочная брынза, пряные травы и хрустящая панировка создают идеальный вкусовой баланс. Подавайте их со сметаной или томатным соусом — это беспроигрышный вариант!

Ингредиенты

  • Кабачки — 600 г
  • Брынза — 300 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Панировочные сухари «Панко» — 100–200 г
  • Крахмал кукурузный — 1 ст. л.
  • Чеснок сушёный — 1 ч. л.
  • Паприка — 2 ч. л.
  • Итальянские травы — 1 ч. л.
  • Мята — 3-4 веточки
  • Зелёный лук — небольшой пучок
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло растительное — 1-2 ст. л.

Приготовление

  1. Кабачки натрите на мелкой тёрке, тщательно отожмите лишнюю жидкость. Брынзу натрите на крупной тёрке. Мяту и зелёный лук мелко порубите. В большой миске смешайте кабачки, брынзу, яйца, все специи и зелень. Постепенно добавляйте панировочные сухари — масса должна стать плотной, но оставаться влажной. Вмешайте крахмал.
  2. Смажьте руки маслом, сформируйте шарики размером с грецкий орех. Выложите на противень с пергаментом, слегка смажьте маслом. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут до золотистой корочки.

Ранее мы готовили мини-тако из кабачков — лёгкая летняя закуска! Вкусно с любыми начинками.

