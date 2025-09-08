Кабачковые шайбы с начинкой: простой рецепт, чтобы поразить свекровь

Кабачки — универсальный овощ, из которого можно приготовить не только привычные оладьи или запеканку. Попробуйте сделать кабачковые шайбы с ароматной начинкой из овощей, сыра и зелени. Такое блюдо можно подать как самостоятельный перекус или использовать в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Ингредиенты

кабачки — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1/2 шт.;

сыр — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

укроп — 3 веточки;

сметана — 1 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Нарежьте кабачки кружочками средней толщины и снимите кожицу.

Шаг 2. Нашинкуйте лук, натрите морковь и сыр, измельчите чеснок и укроп.

Шаг 3. В глубокой миске соедините овощи с сыром, добавьте сметану и майонез. Хорошо перемешайте до однородной массы.

Шаг 4. Застелите противень бумагой для выпечки, разложите кружочки кабачков и выложите сверху начинку.

Шаг 5. Запекайте в духовке при температуре 180 °C около 30 минут, пока кабачки не станут мягкими, а сыр — золотистым.

Подавайте горячими — нежная текстура кабачков и насыщенный вкус начинки сделают это блюдо любимым на вашем столе.

Нежное куриное мясо под золотистой овощной шапкой — идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой и не готов отказываться от вкусного. В 100 граммах всего 170 калорий, но блюдо остаётся сытным и ароматным.