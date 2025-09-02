Курица с секретом: низкокалорийное блюдо с аппетитной корочкой

Курица с секретом: низкокалорийное блюдо с аппетитной корочкой

Нежное куриное мясо под золотистой овощной шапкой — идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой и не готов отказываться от вкусного. В 100 граммах всего 170 калорий, но блюдо остаётся сытным и ароматным.

Что понадобится

Куриные бёдра — 500 г

Сметана — 3 ст. л.

Кабачок — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Сыр — 100 г

Зелень — небольшой пучок

Соль и перец — по вкусу

Как готовить

Шаг 1. Вырежьте филе из бёдер, слегка отбейте, посолите, поперчите и смажьте сметаной.

Шаг 2. Натрите кабачок, морковь и лук, затем обжарьте овощи до мягкости.

Шаг 3. Натрите сыр, мелко порубите зелень и соедините всё с обжаренными овощами.

Шаг 4. Выложите начинку на куриное мясо, накройте фольгой и запекайте 30 минут при 180 °C. Затем снимите фольгу и оставьте ещё на 10 минут, чтобы появилась аппетитная корочка.

Результат — сочное мясо внутри и нежная, слегка хрустящая овощная «шапка» сверху. Блюдо прекрасно подходит для лёгкого ужина и отлично сочетается с любым гарниром.

Этот пирог с абрикосово-белковой начинкой — отличный вариант для семейного чаепития. Тесто получается рассыпчатым и нежным, а белковая начинка с фруктами дарит легкость и воздушность десерту.