Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 18:33

Курица с секретом: низкокалорийное блюдо с аппетитной корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежное куриное мясо под золотистой овощной шапкой — идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой и не готов отказываться от вкусного. В 100 граммах всего 170 калорий, но блюдо остаётся сытным и ароматным.

Что понадобится

  • Куриные бёдра — 500 г
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Кабачок — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Сыр — 100 г
  • Зелень — небольшой пучок
  • Соль и перец — по вкусу

Как готовить

Шаг 1. Вырежьте филе из бёдер, слегка отбейте, посолите, поперчите и смажьте сметаной.

Шаг 2. Натрите кабачок, морковь и лук, затем обжарьте овощи до мягкости.

Шаг 3. Натрите сыр, мелко порубите зелень и соедините всё с обжаренными овощами.

Шаг 4. Выложите начинку на куриное мясо, накройте фольгой и запекайте 30 минут при 180 °C. Затем снимите фольгу и оставьте ещё на 10 минут, чтобы появилась аппетитная корочка.

Результат — сочное мясо внутри и нежная, слегка хрустящая овощная «шапка» сверху. Блюдо прекрасно подходит для лёгкого ужина и отлично сочетается с любым гарниром.

Этот пирог с абрикосово-белковой начинкой — отличный вариант для семейного чаепития. Тесто получается рассыпчатым и нежным, а белковая начинка с фруктами дарит легкость и воздушность десерту.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам озвучили последствия введения квот при трудоустройстве мигрантов
Подсчитано, сколько бедных будет в России к концу года
Альпинист ответил, сколько Наговицына могла продержаться на Пике Победы
Маринованная капуста с имбирем и чили по-азиатски
В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки
Отвечавшего за строительство метро в крупном российском городе арестовали
Путин тремя словами оценил встречи с Лукашенко
Соврала в эфире у Собчак: покалеченную модель Ковальчук обвинили в клевете
Уголовное дело, развод и лишение гражданства: как сейчас живет Пугачева
В Норвегии предрекли скорый распад Евросоюза
Ученый рассказал, каким будет грядущее лунное затмение
Духовный советник Трампа вышел на связь с тревожным обращением
Стало известно, что угрожает растениям на балконе
Политолог предсказал, останется ли Украина без света из-за Словакии
Отказавшийся от гражданства РФ игрок «Зенита» рад вызову в команду Бразилии
На Украине предложили закрывать бреши в ВСУ пенсионерами
Стало известно, какие трофеи достались ВС России после боя с «Азовом»
«Крыша» Шакро Молодого в погонах незаметно вышла на свободу
Конфликт на Украине ускорил развитие военных ИИ-технологий в десятки раз
«Еще спасибо скажут»: Лукашенко обозначил свою позицию по Украине
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.