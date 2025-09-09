В Подмосковье открыли новый сквер в старинной усадьбе Губернатор Воробьев открыл новый сквер на территории усадьбы Лыткарино

Новый сквер на территории усадьбы Лыткарино открыли в Московской области, сообщил телеканал 360.ru. В церемонии участвовали губернатор Андрей Воробьев и помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Наша задача в каждом городе — обновлять все, что требует реставрации. В мае мы были в музее-заповеднике Чехова и продолжаем там работы. Все это привлекает туристов, позволяет нашим детям узнавать историю, культуру, — заявил Воробьев.

Ранее в Московской области заработал Центр управления ЖКХ, который позволяет быстро обнаруживать аварии. Как рассказал Воробьев, в него стекается вся информация о состоянии коммунальной инфраструктуры региона.

До этого в подмосковном Королеве произошла крупная коммунальная авария, оставившая без водоснабжения семь районов города. Перебои с холодной и горячей водой начались вечером 24 июля и продлились до вечера 25 июля. Одновременно город столкнулся с затоплением улиц сточными водами из-за сбоя в работе канализационной насосной станции в микрорайоне Юбилейный.