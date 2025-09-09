Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 14:28

В Подмосковье открыли новый сквер в старинной усадьбе

Губернатор Воробьев открыл новый сквер на территории усадьбы Лыткарино

Андрей Воробьев Андрей Воробьев Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Новый сквер на территории усадьбы Лыткарино открыли в Московской области, сообщил телеканал 360.ru. В церемонии участвовали губернатор Андрей Воробьев и помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Наша задача в каждом городе — обновлять все, что требует реставрации. В мае мы были в музее-заповеднике Чехова и продолжаем там работы. Все это привлекает туристов, позволяет нашим детям узнавать историю, культуру, — заявил Воробьев.

Ранее в Московской области заработал Центр управления ЖКХ, который позволяет быстро обнаруживать аварии. Как рассказал Воробьев, в него стекается вся информация о состоянии коммунальной инфраструктуры региона.

До этого в подмосковном Королеве произошла крупная коммунальная авария, оставившая без водоснабжения семь районов города. Перебои с холодной и горячей водой начались вечером 24 июля и продлились до вечера 25 июля. Одновременно город столкнулся с затоплением улиц сточными водами из-за сбоя в работе канализационной насосной станции в микрорайоне Юбилейный.

Московская область
губернаторы
Андрей Воробьев
скверы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров назвал Шмидта самозванцем, который олицетворяет политику Запада
Лавров жестко высказался об обвинениях ЕС в атаке на самолет фон дер Ляйен
Граждан Непала призвали проявить сдержанность
Росфинмониторинг включил блогера Ефремова в список экстремистов
Люся Чеботина пойдет под суд из-за одного концерта
Московский суд изъял недвижимость на 247 млн рублей у блогера-иноагента
Знойная духота и жара до +27? Погода в Москве в выходные: чего ждать
«Известия»: военного блогера Алехина подозревают в отмывании денег
Банк не хочет возвращать деньги: какие причины, что делать
Жена бывшего премьера Непала стала жертвой массовых протестов
Экономист рассказал, как повысить пенсии в России
Раскрыто количество российских туристов, находящихся в Непале
Стало известно, почему перелет в Сочи стоит как в Пекин
Назван топ-5 стран, граждане которых едут отдыхать в Россию
Россиянам в Непале дали один совет
Раскрыты подробности последних дней жизни выпавшего из окна врача скорой
В Госдуму внесли законопроект о запрете въезда семей трудовых мигрантов
«Медаль Олимпиады — навсегда»: Елистратов о непопадании в квалификацию ОИ
В Госдуме объяснили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Глава АТОР перечислила, какие страны нарастили турпоток в Россию
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.