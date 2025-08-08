Кабачковые хачапури из творожного теста! Некалорийная вкуснятина на завтрак

Кабачковые хачапури из творожного теста! Некалорийная вкуснятина на завтрак! Нежные, сочные и ароматные — эти хачапури станут любимым блюдом для всей семьи. Идеально подходят для завтрака или лёгкого ужина.

Ингредиенты

Кабачок (молодой) — 300 г

Яйца — 2 шт.

Творог — 150 гр

Мука — 3 ст. л.

Сыр моцарелла — 50 г

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Зелень (укроп/петрушка) — по желанию

Приготовление

Кабачок натираем на крупной тёрке, слегка солим и оставляем на 10 минут, затем отжимаем лишнюю жидкость. В глубокой миске смешиваем кабачковую массу, творог, одно яйцо, муку, соль и перец. При желании добавляем мелко нарезанную зелень. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем массу столовой ложкой, формируя небольшие лодочки. Сверху посыпаем тёртой моцареллой. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 20 минут до золотистой корочки. Достаем, вбиваем яйцо и держим в духовке, чтобы белок схватился. Подаём горячими со сметаной или свежими овощами.

Совет: для пикантности можно добавить в тесто один зубчик чеснока или щепотку красного перца.

