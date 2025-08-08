Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 05:30

Кабачковые хачапури из творожного теста! Некалорийная вкуснятина на завтрак

Кабачковые хачапури из творожного теста! Некалорийная вкуснятина на завтрак! Нежные, сочные и ароматные — эти хачапури станут любимым блюдом для всей семьи. Идеально подходят для завтрака или лёгкого ужина.

Ингредиенты

  • Кабачок (молодой) — 300 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Творог — 150 гр
  • Мука — 3 ст. л.
  • Сыр моцарелла — 50 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Зелень (укроп/петрушка) — по желанию

Приготовление

  1. Кабачок натираем на крупной тёрке, слегка солим и оставляем на 10 минут, затем отжимаем лишнюю жидкость. В глубокой миске смешиваем кабачковую массу, творог, одно яйцо, муку, соль и перец. При желании добавляем мелко нарезанную зелень.
  2. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем массу столовой ложкой, формируя небольшие лодочки. Сверху посыпаем тёртой моцареллой.
  3. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 20 минут до золотистой корочки. Достаем, вбиваем яйцо и держим в духовке, чтобы белок схватился. Подаём горячими со сметаной или свежими овощами.

Совет: для пикантности можно добавить в тесто один зубчик чеснока или щепотку красного перца.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

