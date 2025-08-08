Кабачковые хачапури из творожного теста! Некалорийная вкуснятина на завтрак! Нежные, сочные и ароматные — эти хачапури станут любимым блюдом для всей семьи. Идеально подходят для завтрака или лёгкого ужина.
Ингредиенты
- Кабачок (молодой) — 300 г
- Яйца — 2 шт.
- Творог — 150 гр
- Мука — 3 ст. л.
- Сыр моцарелла — 50 г
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Зелень (укроп/петрушка) — по желанию
Приготовление
- Кабачок натираем на крупной тёрке, слегка солим и оставляем на 10 минут, затем отжимаем лишнюю жидкость. В глубокой миске смешиваем кабачковую массу, творог, одно яйцо, муку, соль и перец. При желании добавляем мелко нарезанную зелень.
- На противень, застеленный пергаментом, выкладываем массу столовой ложкой, формируя небольшие лодочки. Сверху посыпаем тёртой моцареллой.
- Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 20 минут до золотистой корочки. Достаем, вбиваем яйцо и держим в духовке, чтобы белок схватился. Подаём горячими со сметаной или свежими овощами.
Совет: для пикантности можно добавить в тесто один зубчик чеснока или щепотку красного перца.
Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.