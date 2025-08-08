Кабачковые «дровишки» в сырно-чесночной панировке! Готовим хит за 12 минут

Кабачковые «дровишки» — хрустящая радость для всей семьи! Эти золотистые палочки стали настоящим хитом на моей кухне — дети называют их «волшебными палочками» и уплетают за обе щеки. Хрустящая сырно-чесночная корочка снаружи, нежная кабачковая серединка — идеальный дуэт вкуса и текстуры!

Тебе понадобится: 2 молодых кабачка, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. муки, 2 яйца, 5 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец, растительное масло для жарки.

Приготовление: кабачки нарежь брусочками как «дровишки» (толщиной 1 см, длиной 5-6 см). Посоли, оставь на 10 минут, затем обсуши. Сыр натри на мелкой терке, чеснок пропусти через пресс. Смешай сухари с сыром и чесноком. Каждый брусочек обваляй в муке, затем в яйце и в сырной панировке. Обжаривай на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон.

Эти «дровишки» хороши и горячими, и холодными. Подавай со сметаной или йогуртовым соусом — они исчезают со стола мгновенно!

