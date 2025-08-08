В российском регионе три вагона с углем сошли с рельсов

Три вагона с углем сошли с рельсов в Бурятии, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. В результате инцидента пострадавших нет, в регионе начали проверку и оценивают размер ущерба.

На подъездных путях станции Медведчиково Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия произошел сход трех вагонов с углем, следовавших в составе поезда, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что семь грузовых вагонов сошли с рельсов около станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги. Инцидент случился вечером 6 августа, никто не пострадал.

Причины случившегося устанавливаются. Движение по участку железной дороги не приостанавливалось. Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности.

До этого серьезная авария произошла на железнодорожной станции Каргаполье на участке Каменск-Уральский — Курган, где с рельсов сошли 11 порожних вагонов грузового поезда. Обошлось без пострадавших.