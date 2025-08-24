Кабачковая затируха на зиму! Закатка, которая исчезает на глазах

Кабачковая затируха на зиму! Закатка, которая исчезает на глазах

Кабачковая затируха на зиму! Закатка, которая исчезает на глазах! Этот салат — главный овощной хит на моей кухне. Открываешь, и в тот же день банка уже пуста! Ее нежный, сбалансированный вкус идеально дополняет любое второе блюдо, особенно картофельное пюре.

Ингредиенты

Кабачки — 3 кг

Морковь — 1 кг

Лук репчатый — 1 кг

Томатная паста — 3 ст. л.

Чеснок — 3 головки

Масло растительное — 1 стакан

Сахар — 4–5 ст. л.

Соль — 2 ст. л.

Уксус 9% — 0,5 стакана

Приготовление

Кабачки и морковь натирают на крупной терке, а лук шинкуют полукольцами. Чеснок измельчают любым удобным способом. Все подготовленные овощи тщательно перемешивают в большой миске и оставляют при комнатной температуре на два часа, чтобы они выделили достаточное количество сока. Затем овощную смесь перекладывают в объемную кастрюлю для тушения, добавляют растительное масло, соль и сахар, после чего варят на среднем огне в течение 15–20 минут. К почти готовым овощам добавляют томатную пасту, измельченный чеснок и уксус, хорошо все перемешивают и продолжают варить еще около десяти минут. Горячий салат сразу же раскладывают по предварительно простерилизованным банкам, герметично закатывают крышками, переворачивают вверх дном и укутывают теплым одеялом для медленного постепенного остывания.

Ранее мы готовили вкуснейшую заготовку на зиму. Бабушка называла эту закатку «Солянка»!