Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 07:30

Кабачковая затируха на зиму! Закатка, которая исчезает на глазах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая затируха на зиму! Закатка, которая исчезает на глазах! Этот салат — главный овощной хит на моей кухне. Открываешь, и в тот же день банка уже пуста! Ее нежный, сбалансированный вкус идеально дополняет любое второе блюдо, особенно картофельное пюре.

Ингредиенты

  • Кабачки — 3 кг
  • Морковь — 1 кг
  • Лук репчатый — 1 кг
  • Томатная паста — 3 ст. л.
  • Чеснок — 3 головки
  • Масло растительное — 1 стакан
  • Сахар — 4–5 ст. л.
  • Соль — 2 ст. л.
  • Уксус 9% — 0,5 стакана

Приготовление

  1. Кабачки и морковь натирают на крупной терке, а лук шинкуют полукольцами. Чеснок измельчают любым удобным способом. Все подготовленные овощи тщательно перемешивают в большой миске и оставляют при комнатной температуре на два часа, чтобы они выделили достаточное количество сока. Затем овощную смесь перекладывают в объемную кастрюлю для тушения, добавляют растительное масло, соль и сахар, после чего варят на среднем огне в течение 15–20 минут.
  2. К почти готовым овощам добавляют томатную пасту, измельченный чеснок и уксус, хорошо все перемешивают и продолжают варить еще около десяти минут. Горячий салат сразу же раскладывают по предварительно простерилизованным банкам, герметично закатывают крышками, переворачивают вверх дном и укутывают теплым одеялом для медленного постепенного остывания.

Ранее мы готовили вкуснейшую заготовку на зиму. Бабушка называла эту закатку «Солянка»!

кабачки
закатки
домашние заготовки
соленья
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, к чему еще причастен подозреваемый в подрыве «Северных потоков»
ВСУ попытались атаковать Россию почти сотней беспилотников
Артиллерия ВС России лишила ВСУ «глаз»
Синоптик рассказал, каким будет бархатный сезон на черноморском побережье
Мошенники придумали, как обмануть мужчин от имени Минобороны
Классический манник на кефире в духовке: воздушный, как облако!
Диверсионный провал ВСУ, бои под Купянском: новости СВО к утру 24 августа
Ответ РФ Западу. Что известно о российском мюзикле «Стив Джобс»
«Беспринципные»: Сальдо раскрыл, чем занимаются наемники в Херсоне
Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА
Брянский губернатор раскрыл последствия атаки беспилотников на регион
Российские силы сбили беспилотники в Ленинградской области
Автобус со школьниками перевернулся на полной скорости
Москвичам пообещали раннюю осень в августе
В Совфеде увидели риск создания комиссий по защите чести педагогов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 августа
Суд Москвы запретил три Telegram-канала
Силы ПВО защитили Ленобласть от украинских дронов
Промышленное предприятие в Сызрани попало под удар
«Сидят с опущенными головами»: террористы «Крокуса» игнорируют потерпевших
Дальше
Самое популярное
Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.