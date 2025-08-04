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04 августа 2025 в 16:40

Кабачковая икра не из магазина — как сделать вкусно и без майонеза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие ошибаются, варя кабачковую икру, и получают не тот вкус, который ждут. Вот простой способ, который реально работает.

Кабачковая икра кажется простой, но, чтобы получить вкус как в лучших магазинах, нужно знать пару секретов. Автор канала «В саду у Валентинки» делится рецептом без майонеза и долгих часов варки. Главное — обжаривать овощи, томить их в масле и не использовать мясорубку.

Ингредиенты

  • Кабачки — 4 кг
  • Морковь, сельдерей, корень петрушки — 1 кг
  • Чеснок — 2 головки
  • Лук — 1 кг
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Томатная паста — 200 мл (или больше)
  • Растительное масло — по вкусу

Как приготовить

  1. Нарежьте кабачки кольцами и обжарьте в масле до мягкости.
  2. Отдельно пассеруйте на масле сельдерей, петрушку, морковь и лук, добавьте томатную пасту и тушите 5 минут.
  3. Соедините кабачки с овощной смесью, добавьте измельченный чеснок, соль, сахар и масло. Всё взбейте блендером.
  4. Тушите икру 30–40 минут, помешивая, чтобы не пригорела. Для немедленного употребления достаточно 20–30 минут.
  5. Разложите в стерилизованные банки и закатайте.

Такой подход позволит сохранить насыщенный вкус и идеальную текстуру без лишних ингредиентов.

Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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