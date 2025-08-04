Кабачковая икра не из магазина — как сделать вкусно и без майонеза

Кабачковая икра не из магазина — как сделать вкусно и без майонеза

Многие ошибаются, варя кабачковую икру, и получают не тот вкус, который ждут. Вот простой способ, который реально работает.

Кабачковая икра кажется простой, но, чтобы получить вкус как в лучших магазинах, нужно знать пару секретов. Автор канала «В саду у Валентинки» делится рецептом без майонеза и долгих часов варки. Главное — обжаривать овощи, томить их в масле и не использовать мясорубку.

Ингредиенты

Кабачки — 4 кг

Морковь, сельдерей, корень петрушки — 1 кг

Чеснок — 2 головки

Лук — 1 кг

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Томатная паста — 200 мл (или больше)

Растительное масло — по вкусу

Как приготовить

Нарежьте кабачки кольцами и обжарьте в масле до мягкости. Отдельно пассеруйте на масле сельдерей, петрушку, морковь и лук, добавьте томатную пасту и тушите 5 минут. Соедините кабачки с овощной смесью, добавьте измельченный чеснок, соль, сахар и масло. Всё взбейте блендером. Тушите икру 30–40 минут, помешивая, чтобы не пригорела. Для немедленного употребления достаточно 20–30 минут. Разложите в стерилизованные банки и закатайте.

Такой подход позволит сохранить насыщенный вкус и идеальную текстуру без лишних ингредиентов.

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