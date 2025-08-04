Москвичка влюбилась в людоеда. Что известно и чем маньяки привлекают женщин

Москвичка влюбилась в пензенского маньяка-людоеда Александра Бычкова. Преступник отбывает пожизненное наказание в вологодской колонии, женат на американке, и у него есть ребенок. Однако это не остановило девушку, которая пишет ему письма и даже добилась свидания. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как стало известно о москвичке, влюбленной в людоеда

Уроженка Москвы Мария обратилась к члену Совета по правам человека (СПЧ) Еве Меркачевой после ее интервью о маньяке Бычкове. В письме девушка рассказала, что переписывается с маньяком, а тот отвечает ей и проявляет романтический интерес.

«На встречу в редакцию девушка пришла одна. Выглядела немного неформально — разноцветные волосы, черная одежда, татуировки по всему телу. Сразу перешла к делу — Бычков ее интересует как мужчина, она с ним начала отношения, но что-то пошло не так», — писала Меркачева.

Девушка рассказала, что училась в двух вузах — медицинском и ВГИКе, но ни один не окончила. По ее словам, единственное, чем она серьезно увлекается, — собаки.

«Занималась всякой ерундой. Подрабатываю сейчас на маркетплейсе. Мать у меня умерла в 2007 году. Отец жив, с ним все нормально. Есть брат, но мы с ним не особо общаемся», — призналась Мария.

Девушка рассказала, что узнала о Бычкове из СМИ. По словам Марии, когда она прочитала о преступнике, ее «просто как прошибло». Тогда она написала Бычкову, и он ответил. Маньяк отказался от помощи, но согласился на «дружескую переписку». «Я вовсе не питаю иллюзий насчет освобождения с пожизненного срока лишения свободы. Я осознаю, что проведу здесь всю свою оставшуюся жизнь», — написал преступник.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На вопрос Меркачевой, интересно ли ей было узнать о преступлениях маньяка, Мария ответила отрицательно: «Меня зацепил сам человек, а не то, что он натворил». По словам девушки, ее не смущает наличие жены у Бычкова.

Как закончилась встреча маньяка с поклонницей

Мария также рассказала, что в какой-то момент их общение резко прекратилось и маньяк перестал отвечать на письма. Тогда девушка добилась краткосрочного свидания с ним в колонии. Но когда она приехала, Бычков отказался контактировать с ней, заявив, что девушку подменили.

«Он кричит, что „это какая-то подстава“, что я не я, что в моем теле какой-то другой человек, что якобы его кто-то преследует. Вообще какая-то чушь несусветная. Сотрудники ему мой паспорт показали. Но он все равно не успокаивался, кричал, что „это кто-то другой приехал“», — рассказала Мария.

По ее словам, Бычков даже не вышел к ней. Она считает, что у маньяка либо обострились психологические проблемы, либо это влияние супруги осужденного. Мария не исключает, что влечение к такому опасному человеку, как Бычков, может говорить о каких-либо психологических проблемах у нее самой. По словам девушки, 18 лет назад известный хирург делал ей операцию в Берлине. Как вспоминала Мария, во время хирургического вмешательства «он превращался в какое-то чудовище».

«У него были совершенно безумные глаза. Я поняла, что у него есть страсть — кромсать, резать, которая сделала его высококлассным хирургом. Он оказался единственным хирургом, который сказал, что я буду жить после операции. <…> Этот человек не только умел контролировать свои агрессивные выпады, он их направил на созидание. И что важно: он рос в тех условиях, которые ему позволили это сделать, — в прекрасной обеспеченной семье, получил шикарнейшее образование, которое позволило выбрать профессию, где он видел кровь, резал, но все это во благо», — сказала Мария.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Она выразила уверенность, что если бы у Бычкова не было маргинальной семьи, его жизнь могла бы не пойти в преступное русло. «Вот есть даже „геймовые“ питбули, которые дерутся в ринге. Но при правильном воспитании (даже после опыта боев) такая собака может научиться жить, не устраивая драк и никого не убивая», — провела аналогию девушка.

Она также рассказала, что мечтает «пролечить» маньяка, «вытащить из колонии» и уехать с ним жить в Турцию. Отвечая на вопрос, не боится ли она, девушка заверила, что умеет общаться. «Бычков никогда на женщин не нападал. Я не подхожу под профиль его жертв. Ну и главное — нужно уметь общаться. Я умею приручать самых злых собак», — сказала она.

Чем известен маньяк-людоед Бычков

Бычков родился в городе Белинском Пензенской области в семье комбайнера. Его мать пила и била ребенка. «Отец вскоре покончил с собой. Жалко его, конечно… А к матери ходили собутыльники-ухажеры», — рассказывал Бычков в интервью журналистке и общественнице Еве Меркачевой.

С ранних лет он пристрастился к спиртному и дошел до второй стадии алкоголизма. Бычков был подсобным рабочим в лагере отдыха и грузчиком на маслозаводе, копал соседям огороды, числился вахтером в районной администрации и мыл автомобили. Кроме того, он воровал металл и продукты, но не состоял на учете в полиции.

Бычков рассказал, что он стал совершать преступления после того, как хулиганы искалечили его брата. Полицейские, по словам маньяка, не нашли нападавших, хотя все знают друг друга в Белинском.

По данным следствия и согласно показаниям Бычкова, он убил девять человек, хотя правоохранительные органы проверяли его на причастность к 17 смертям.

«У Бычкова до 2009 года сформировалось негативное отношение к лицам, злоупотребляющим спиртными напитками и ведущим бродяжнический образ жизни. В связи с этим с сентября 2009 года по январь 2012-го он совершил убийства девяти человек, в основном из неприязненного к ним отношения. Своих жертв злоумышленник заманивал в безлюдные места, где обычно убивал ударом ножа в уязвимую часть головы либо использовал молоток. Тела Бычков расчленял и прятал», — заявляли в Генпрокуратуре.

Александр Бычков в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В 2013 году Бычкова приговорили к пожизненному лишению свободы. Он отбывает срок в колонии особого режима № 5 на острове Огненный в Вологодской области, известной как «Вологодский пятак».

В 2018 году Бычков рассказал, что переписывается с девушкой из Невады. Осенью 2020 года стало известно, что он и возлюбленная не только сочетались браком, но и обзавелись потомством. Мать маньяка утверждала, что у пары родился сын.

Почему некоторых женщин влечет к маньякам

В беседе с NEWS.ru Меркачева рассказала, что ей уже доводилось общаться с девушками, которые испытывают чувства к маньякам. Она даже обнаружила в соцсети паблик, посвященный битцевскому маньяку Александру Пичушкину.

«Я нашла там несколько девушек, которые были совершенно экзальтированны, на мой взгляд, не совсем адекватны. И они выкладывали в эту группу чуть ли не ежедневно всякие видеопризнания маньякам, писали стихи и так далее. Я с ними вступила в переписку, чтобы понять, что это за девушки», — рассказала журналистка.

Меркачева отнесла этих людей к нескольким категориям: «Одна категория — это те, которые просто протестуют против всего, такие несозревшие, с детским сознанием, и им, что бы ни делать, только бы делать что-то назло всем. Например, одна из девушек в итоге вышла замуж за маньяка. Она сказала, что родители ее доставали: „Когда же выйдешь замуж, когда?“ — „Ну вот я вышла замуж, что им теперь надо?“» — рассказала Меркачева.

Она добавила, что у некоторых женщин есть невыраженная агрессия и они проявляют ее косвенным образом, влюбляясь в преступников. Еще одна категория — девушки с психическими расстройствами. В отдельную группу входят те, кто хочет завладеть имуществом преступника, давать интервью и зарабатывать на этом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Психиатр, нарколог и блогер Василий Шуров рассказал NEWS.ru, что сексуальное влечение женщин к маньякам и убийцам называется гибристофилией. «В их картине мира [преступник] — это такая доминирующая фигура», — пояснил он. Причины же такого явления могут быть разные — от детских травм до желания хайпа, отметил эксперт.

Клинический психолог, сексолог Юлия Булатова в беседе с NEWS.ru пояснила, что в психике девушки, влюбившейся в людоеда, скорее всего, заложены деструктивные тенденции.

«То, что она хочет его перевоспитать, исправить, — это ее внутренняя глубокая уязвимость. Через такой отрицательный объект она как будто бы хочет почувствовать свою значимость, исключительность, удовлетворить какое-то внутреннее бессознательное желание. Возможно, эта девушка в детстве пережила агрессивное поведение со стороны близких, возможно, там было некое насилие, поэтому ее психика с таким деструктивным, опасным, непредсказуемым мужчиной стремится проиграть какой-то свой сценарий, бессознательно прожить чувства, которые есть у нее внутри», — пояснила эксперт.

По ее словам, скорее всего, в детстве у девушки были нарушены паттерны формирования здоровой привязанности. «У нее есть стремление к переживанию этого хаоса, который, по ее внутренним бессознательным мотивам, будет проживаться как некая норма. Но это, конечно, не то, к чему стремится здоровый человек», — резюмировала специалист.

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