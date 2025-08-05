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05 августа 2025 в 00:00

Очевидцы сняли пролет российских «Гераней» над Украиной

«РВ»: пролет группы из семи «Гераней» над Украиной попал на видео

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Над Украиной был зафиксирован пролет группы российских ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Видео запечатлело семь дронов, летящих на малой высоте.

Кадры инцидента, предположительно, позволяют визуально идентифицировать аппараты как «Герани», о чем свидетельствуют комментарии под записью. Основным звуковым фоном ролика стал громкий шум моторов дронов. Сами очевидцы события никак не комментируют пролет.

«Герань-2» — это российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего действия, разработанный в 2022 году. Он является улучшенной версией БПЛА «Герань-1» и применяется в ходе специальной военной операции для поражения инфраструктуры, техники и личного состава противника. Оснащен двухтактным бензиновым двигателем, благодаря характерному звуку его прозвали «мопедом».

Ранее сообщалось, что ВС РФ нарастили запуски дронов-камикадзе «Герань» до 200 в день. За июль 2025 года было поднято в воздух 6297 БПЛА этого типа, что почти в 15 раз больше, чем в 2024-м. Такая динамика, по мнению западных аналитиков, указывает на запуск серийного производства и устойчивые поставки этих дронов.



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Украина
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ВС РФ
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