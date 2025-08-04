Умерла главная «супершпионка-домохозяйка» Великобритании

Скончалась Стелла Римингтон, первая женщина — директор британской контрразведки MI5 и прообраз легендарной М из бондианы. Ей было 90 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление родных.

Римингтон возглавляла MI5 с 1992 по 1996 год, став не только первой женщиной на этом посту, но и первым руководителем службы, чье имя было официально обнародовано. Она активно работала над тем, чтобы вывести организацию из тени, публикуя исторические архивы и разъясняя ее роль общественности. После ухода из спецслужб Римингтон добилась успеха как писательница, издав популярную серию шпионских романов о сотруднице MI5 Лиз Карлайл.

Широко распространено мнение, что именно Римингтон вдохновила создателей бондианы на образ М, блестяще воплощенный Джуди Денч в фильмах с 1995 по 2012 год. Ее часто называли «супершпионом-домохозяйкой».

В своей автобиографии «Открытый секрет» она ярко показала сложности совмещения высокой должности и личной жизни. Однажды Римингтон позвонила няня и сказала, что ее младшую дочь увезли в больницу с судорогами, как раз в тот момент, когда она готовилась к важной встрече с потенциальным перебежчиком. На тот момент ей удалось добраться до места встречи, предварительно отметившись в больнице, но ей пришлось занять денег у потенциального перебежчика, чтобы оплатить такси.

Ранее стало известно, что новая глава MI6 Блейз Метревели начала свою карьеру в разведке в 1999 году с поста кадрового офицера. Большую часть времени выпускница Пемброк-колледжа Кембриджского университета провела на оперативных должностях на Ближнем Востоке и в Европе. Она сменит Ричарда Мура, который покинет соответствующий пост осенью.