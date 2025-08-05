Россия была готова прекратить специальную военную операцию на Украине уже через полтора месяца после ее начала, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Рэй МакГоверн. Он опроверг заявления западных политиков о российской угрозе, отметив, что Москва почти сразу предлагала четкие условия урегулирования.

Эксперт подчеркнул, что российские войска фактически остановили наступление через шесть недель после начала операции, когда уже была возможна мирная договоренность. По его мнению, заключению соглашения помешали западные страны, оказывающие давление на Киев.

Россия уже остановилась, ясно? [Бывший американский лидер Джо] Байден говорил, что русские не остановятся после Украины и пойдут на Польшу. Они уже остановились! Когда же это произошло? Спустя шесть недель после начала спецоперации на Украине. Уже тогда была готова сделка, — отметил он.

До этого МакГоверн обращал внимание, что европейские лидеры — русофобы, которые не понимают последствий своей политики. По его словам, высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера о России являются безосновательными, а сама антироссийская риторика — следствием глупости и поверхностного восприятия происходящего.