Названа настоящая причина высокой смертности при COVID-19 Science Alert: в пандемию люди гибли из-за бактериальной инфекции в ИВЛ

Шокирующее открытие ученых переворачивает представления о причинах смертности в разгар пандемии COVID-19, пишет издание Science Alert. Оказалось, что для многих тяжелобольных главную опасность представлял не сам коронавирус, а осложнения от лечения.

Американские исследователи, проанализировав данные более 500 пациентов с тяжелой пневмонией и дыхательной недостаточностью (190 из них — с COVID-19), пришли к неожиданному выводу. Используя искусственный интеллект, они сравнили состояние выживших и погибших, выявив истинные причины трагических исходов. Распространенное мнение о том, что главным убийцей был цитокиновый шторм, не подтвердилось.

Выяснилось, что большинство погибало из-за вентилятор-ассоциированной пневмонии (ВАП) — бактериальной инфекции, возникающей у тех, кто находится на аппарате искусственной вентиляции легких, — говорится в публикации.

Этот тип пневмонии крайне сложно диагностировать, а существующие методы его выявления недостаточно эффективны. Исследователи подчеркивают, что ключевой угрозой для пациентов на ИВЛ стали именно вторичные бактериальные инфекции. Этот факт настоятельно требует усовершенствования протоколов лечения и диагностики ВАП для спасения жизней в будущем.

Ранее сообщалось, что в РФ зафиксировано 114 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса XFG (Stratus, «стратус»). Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что он представляет незначительную угрозу для населения.