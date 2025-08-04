Представители фестиваля Signal опровергли слухи об отмене мероприятия

После проведения крупных фестивалей в Калужской области в конце июля в связи со сложной обстановкой возникли дополнительные требования по безопасности, сообщили NEWS.ru в пресс-службе фестиваля Signal. Уже разработан ряд мер, которые сейчас согласовывают профильные службы области.

Информация, которая распространяется в медиа, не соответствует действительности, запрета на проведение фестиваля нет, — подчеркнули организаторы фестиваля.

Ранее стало известно, что проведение известного фестиваля электронной танцевальной музыки Signal может представлять угрозу в сложившейся в стране ситуации. Как заявил глава администрации Дзержинского района Калужской области Егор Вирков, организаторы мероприятия заранее знали о невозможности согласования его проведения.

До этого сообщалось, что российский фестиваль VK Fest 2025 за полтора месяца посетили 205 тысяч человек в пяти городах страны. На мероприятии выступили 295 исполнителей и музыкальных коллективов, ввиду чего фестиваль вошел в Книгу рекордов России. Трансляцию события из столицы в официальном паблике посмотрели 30 млн раз.