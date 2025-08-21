Кабачки заиграли новыми красками с этим рецептом — готовим вкуснющее жаркое

Это блюдо сочетает нежное куриное филе с сочными кабачками и ароматными специями в идеальном балансе. Оно готовится быстро, требует минимальных усилий и станет отличным вариантом для полноценного, но легкого ужина после рабочего дня.

Нарежьте 400 г куриного филе небольшими кубиками одинакового размера, посолите, поперчите и оставьте мариноваться на 5–7 минут. Разогрейте 1 ст. л. оливкового масла в глубокой сковороде с толстым дном, выложите курицу и обжаривайте на среднем огне 4–5 минут до появления румяной корочки со всех сторон. Добавьте 5 г карри или другой любимой приправы, влейте 100 г куриного бульона и тушите под крышкой на медленном огне 10 минут, чтобы мясо стало мягким и пропиталось ароматами.

Подготовьте овощи: 100 г молодого кабачка нарежьте тонкими полукольцами, а 2 спелых помидора — небольшими кубиками. Добавьте овощи к курице, аккуратно перемешайте и готовьте еще 7–10 минут под крышкой, пока кабачки не станут мягкими, но сохранят легкую хрусткость. В конце попробуйте и при необходимости добавьте соли или специй.

