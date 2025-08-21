Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 13:24

Кабачки заиграли новыми красками с этим рецептом — готовим вкуснющее жаркое

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо сочетает нежное куриное филе с сочными кабачками и ароматными специями в идеальном балансе. Оно готовится быстро, требует минимальных усилий и станет отличным вариантом для полноценного, но легкого ужина после рабочего дня.

Нарежьте 400 г куриного филе небольшими кубиками одинакового размера, посолите, поперчите и оставьте мариноваться на 5–7 минут. Разогрейте 1 ст. л. оливкового масла в глубокой сковороде с толстым дном, выложите курицу и обжаривайте на среднем огне 4–5 минут до появления румяной корочки со всех сторон. Добавьте 5 г карри или другой любимой приправы, влейте 100 г куриного бульона и тушите под крышкой на медленном огне 10 минут, чтобы мясо стало мягким и пропиталось ароматами.

Подготовьте овощи: 100 г молодого кабачка нарежьте тонкими полукольцами, а 2 спелых помидора — небольшими кубиками. Добавьте овощи к курице, аккуратно перемешайте и готовьте еще 7–10 минут под крышкой, пока кабачки не станут мягкими, но сохранят легкую хрусткость. В конце попробуйте и при необходимости добавьте соли или специй.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски.

еда
рецепты
курица
кабачки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один из мощных ночных прилетов по заводу на Украине попал на видео
В Госдуме рассказали, когда повысят зарплату силовикам
В России захотели повысить зарплаты работникам необычным образом
Пассажир потерял сознание и умер на борту самолета
В ГД возмутились идеей депутата Рады включить ДНР и ЛНР в границы Украины
Лавров задался вопросом о легитимности подписантов соглашений от Украины
Российские бойцы усиливают давление под Константиновкой
Россиянин ограбил ПВЗ, угрожая 17-летней работнице ножом
Мигрант-дачник замаскировал среди арбузов плантацию конопли
Валуев расстроился от безнаказанности провалившей гендерный тест боксерши
Петербургский мошенник получил срок за обман пенсионерки на 5 млн рублей
В Госдуме раскрыли истинные цели операции Израиля в Газе
Экс-чемпионка мира по боксу призвала трансгендера Хелиф вернуть золото ОИ
Удар F-16 под Курском, секретные файлы, «Айдар»: ВСУ атакуют РФ 21 августа
«Вызовет ослабление»: в Европе оценили риски принятия Украины в ЕС
Названы продукты, которые не стоит есть вместе с алкоголем
Россиянку госпитализировали после взрыва на АЗС в Новосибирске
Риелторы не смогли найти жилье клиентке с котом и попали под суд
Женщину похитили из казино, бросили в машину и несколько раз изнасиловали
Школьник снял интим со сверстницей и выложил в Сеть
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.