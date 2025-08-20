Курица под кабачковой шубкой: вкуснейший ужин и только 170 калорий!

Нежное куриное мясо под золотистой овощной шубкой — это идеальное блюдо для тех, кто следит за фигурой. Всего 170 калорий на 100 граммов, но при этом сытно, вкусно и ароматно. Такой ужин порадует и худеющих, и всех любителей здорового питания.

Подготовьте 500–600 г куриных бедер: отбейте, посолите, смажьте 3 ст. л. сметаны. Для начинки обжарьте 1 тертый кабачок, 1 морковь и 1 луковицу, добавьте 100 г тертого сыра и зелень. Выложите овощную смесь на курицу и запекайте 25 минут под фольгой + 15 минут без нее при 180 °C.

Блюдо получается сочным внутри с хрустящей овощной корочкой. Подавайте с гречкой или свежими овощами — это идеальный ужин для тех, кто хочет питаться вкусно и не поправляться!

