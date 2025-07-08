Кабачки скучные? Готовим вкусняшки в кляре и соус с огоньком — вкуснятина

Кабачки скучные? Готовим вкусняшки в кляре и соус с огоньком — вкуснятина

Кабачки скучные? Готовим вкусняшки в кляре и соус с огоньком — невероятно вкусно! Кабачки в кляре — классика, которая всегда приходит на помощь, когда хочется чего-то вкусного и быстрого. Но этот рецепт с особым соусом с чили! Хрустящая корочка и нежная сочная мякоть внутри отлично сочетаются с ароматным соусом.

Ингредиенты

Кабачки — 2 шт.

Яйцо — 2 шт.

Сметана — 3 ст. л.

Мука — 3–4 ст. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Для соуса

Сметана — 100 г

Помидор — 1шт.

Соус сладкий чили — 50 г

Чеснок — 3 зубчика

Соль, перец, укроп — по вкусу

Приготовление

Кабачки нарежьте кружочками, посолите, поперчите и оставьте на 10–15 минут, чтобы выделился сок. Приготовьте кляр, смешав яйца, сметану, муку и соль до однородности. Обваляйте кабачки в кляре и обжарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Для соуса измельчите чеснок, помидор, соус чили, смешайте с сметаной, посолите и поперчите по вкусу, добавьте мелко нарезанный укроп. Подавайте кабачки с чесночным соусом, пока они горячие и хрустящие.

Такой рецепт понравится всем любителям простой и домашней кухни. Попробуйте и убедитесь сами!

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