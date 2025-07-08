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08 июля 2025 в 06:15

Кабачки скучные? Готовим вкусняшки в кляре и соус с огоньком — вкуснятина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки скучные? Готовим вкусняшки в кляре и соус с огоньком — невероятно вкусно! Кабачки в кляре — классика, которая всегда приходит на помощь, когда хочется чего-то вкусного и быстрого. Но этот рецепт с особым соусом с чили! Хрустящая корочка и нежная сочная мякоть внутри отлично сочетаются с ароматным соусом.

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 шт.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Мука — 3–4 ст. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.

Для соуса

  • Сметана — 100 г
  • Помидор — 1шт.
  • Соус сладкий чили — 50 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соль, перец, укроп — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачки нарежьте кружочками, посолите, поперчите и оставьте на 10–15 минут, чтобы выделился сок. Приготовьте кляр, смешав яйца, сметану, муку и соль до однородности.
  2. Обваляйте кабачки в кляре и обжарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
  3. Для соуса измельчите чеснок, помидор, соус чили, смешайте с сметаной, посолите и поперчите по вкусу, добавьте мелко нарезанный укроп. Подавайте кабачки с чесночным соусом, пока они горячие и хрустящие.

Такой рецепт понравится всем любителям простой и домашней кухни. Попробуйте и убедитесь сами!

Ранее мы готовили рулеты из кабачка с корейской морковью и сыром. Летом можно есть тоннами!

кабачки
кляр
овощи
закуски
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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