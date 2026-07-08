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08 июля 2026 в 15:45

Кабачки не жарю, не варю и не запекаю — готовлю салат «Полушка»: всего 3 ингредиента

Фото: D-NEWS.ru
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Салат «Полушка» готовится без варки, жарки и запекания ингредиентов. Кабачки просто заливаются кипятком на 10 минут, становясь мягкими и нежными, а затем смешиваются с плавленым сыром, чесноком и майонезом.

Для приготовления вам понадобится: 2 молодых кабачка, 2 плавленых сырка, 2 зубчика чеснока. Для заправки: майонез, соль, укроп по желанию.

Кабачки нарежьте кубиками, сложите в миску, залейте крутым кипятком, посолите, накройте крышкой и оставьте на 10 минут. Слейте воду, дайте кабачкам остыть. Сырки нарежьте кубиками, чеснок выдавите. Смешайте кабачки, сырки, чеснок, майонез и соль. Добавьте рубленый укроп. Перемешайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить салат по этому рецепту. Получилось невероятно просто и быстро. Оказывается, с таким салатом легко экспериментировать — можно добавить крабовые палочки или яйца для сытости или огурец для свежести.

Ранее стало известно, как как приготовить салат «Полянка» из зелени и огурцов.

Проверено редакцией
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