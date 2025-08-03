К зиме остается только 2 банки! Лучший рецепт кимчи из пекинки на зиму

К зиме остается только 2 банки! Лучший рецепт кимчи из пекинки на зиму

Кимчи по-домашнему — взрыв вкуса без сложностей! Эта хрустящая остро-кислая закуска покорит вас с первой ложки. Готовится элементарно, а результат — как из лучших корейских ресторанов! Идеально к мясу, рису или просто так — когда хочется чего-то яркого и пикантного.

Тебе понадобится: 1 большая пекинская капуста (2–2,5 кг), 1 редька (дайкон), 5 зубчиков чеснока, кусочек имбиря (3 см), 3 ст. л. острого перца (кочукару), 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. рыбного соуса (можно заменить соевым), пучок зеленого лука.

Приготовление: капусту разрежь на четвертинки, обильно посоли каждый слой и оставь на 2 часа. Промой под холодной водой. Для пасты смешай тертый дайкон, измельченные чеснок и имбирь, перец, сахар и соус. Натри этой смесью каждый капустный лист, добавь нарезанный лук. Плотно уложи в банку, оставив 5 см сверху. Оставь при комнатной температуре на один-два дня (для пузырьков!), затем убери в холодильник. Через три дня можно пробовать!

Хранится до трех месяцев, но обычно съедается в разы быстрее. Остроту регулируй количеством перца — для «новичков» хватит и одной ложки.

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