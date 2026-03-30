К чаю балую себя хрустящими слойками: кольцо ананаса на тесто и через 20 минут уже едим. Нежнее и вкуснее шарлотки

К чаю балую себя хрустящими слойками: кольцо ананаса на тесто и через 20 минут уже едим. Нежнее и вкуснее шарлотки

Беру слоеное тесто, ананасовые кольца и сахар — и за 20 минут готовлю пирог-слойку, которая становится настоящим хитом любого чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, слоистые края, а внутри — сочные, слегка карамелизованные кольца ананаса, которые тают во рту и дарят приятную сладость с лёгкой кислинкой.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого или дрожжевого), 6 колец консервированного ананаса, 2 столовые ложки сахара, 1 желток для смазывания. Тесто разморозьте, раскатайте слегка, нарежьте на квадраты или круги. В центр каждого кусочка выложите ананасовое кольцо, посыпьте сахаром. Края теста можно завернуть к центру, оставляя серединку открытой, или оставить как есть.

Смажьте края желтком для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 200°С духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми с чаем, кофе или шариком ванильного мороженого. Этот десерт спасает, когда гости уже на пороге, а хочется чего-то вкусного и красивого.

