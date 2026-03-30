30 марта 2026 в 10:30

К чаю балую себя хрустящими слойками: кольцо ананаса на тесто и через 20 минут уже едим. Нежнее и вкуснее шарлотки

Беру слоеное тесто, ананасовые кольца и сахар — и за 20 минут готовлю пирог-слойку, которая становится настоящим хитом любого чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, слоистые края, а внутри — сочные, слегка карамелизованные кольца ананаса, которые тают во рту и дарят приятную сладость с лёгкой кислинкой.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого или дрожжевого), 6 колец консервированного ананаса, 2 столовые ложки сахара, 1 желток для смазывания. Тесто разморозьте, раскатайте слегка, нарежьте на квадраты или круги. В центр каждого кусочка выложите ананасовое кольцо, посыпьте сахаром. Края теста можно завернуть к центру, оставляя серединку открытой, или оставить как есть.

Смажьте края желтком для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 200°С духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми с чаем, кофе или шариком ванильного мороженого. Этот десерт спасает, когда гости уже на пороге, а хочется чего-то вкусного и красивого.

Винегрет без варки за 10 минут: сочный салат с ярким вкусом без лишних кастрюль
Общество
Винегрет без варки за 10 минут: сочный салат с ярким вкусом без лишних кастрюль
Общество
Апрельская посевная: 8 цветов, которые можно сеять сразу в грунт — не надо рассады
Общество
Это сало в луковой шелухе — настоящий деревенский деликатес, который легко сделать дома. Нежное, ароматное и с золотистой корочкой
Здоровье/красота
Врач рассказала о влиянии ананаса на похудение
Общество
Заполняю тесто начинкой — и в духовку. Хрустящие слойки с сыром и грибами на завтрак за 20 минут
Мария Левицкая
М. Левицкая
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

