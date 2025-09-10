Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Из-за этой закатки семья полюбила фасоль: готовим рагу на зиму с овощами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Из-за этой закатки семья полюбила фасоль: готовим рагу на зиму с овощами! Это ароматное рагу с белой фасолью и летними овощами станет вашим кулинарным спасением в холодные дни. Сытное, питательное и невероятно вкусное, оно напомнит о солнечном лете зимой.

Ингредиенты

  • Фасоль белая сухая — 1 кг
  • Перец болгарский — 1,5 кг
  • Лук репчатый — 1 кг
  • Морковь — 1 кг
  • Паста томатная — 500 г
  • Масло растительное — 350 мл
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Соль — 2 ст. л.
  • Перец горошком — по вкусу
  • Уксусная эссенция — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Фасоль необходимо заранее замочить в холодной воде на 8–10 часов или на всю ночь, затем воду слить, залить свежей и отварить до состояния полуготовности. Болгарский перец нарезать соломкой, морковь натереть на крупной терке, а репчатый лук нашинковать четвертинками кольца, после чего в глубокой кастрюле разогреть 50 мл растительного масла, обжарить лук до прозрачности в течение 10 минут, затем добавить оставшееся масло и морковь и тушить еще 10 минут. Томатную пасту разведите литром воды до консистенции соуса, влейте к овощам, добавьте сахар, соль и перец горошком по вкусу, тщательно перемешайте и тушите под крышкой еще 10 минут.
  2. К томатно-овощной основе добавьте отваренную фасоль и нарезанный болгарский перец, аккуратно перемешайте, при необходимости подливая немного воды, и тушите на медленном огне около 30 минут до полной готовности всех овощей. В самом конце приготовления влейте уксусную эссенцию, еще раз перемешайте рагу, разложите его по предварительно простерилизованным банкам, сразу закатайте металлическими крышками, переверните вверх дном и укутайте теплым одеялом до полного остывания.

Ранее мы готовили свекольно-морковную икру на зиму. Очень вкусная и простая закатка.

фасоль
закатки
закрутки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
