Из-за этой закатки семья полюбила фасоль: готовим рагу на зиму с овощами! Это ароматное рагу с белой фасолью и летними овощами станет вашим кулинарным спасением в холодные дни. Сытное, питательное и невероятно вкусное, оно напомнит о солнечном лете зимой.

Ингредиенты

Фасоль белая сухая — 1 кг

Перец болгарский — 1,5 кг

Лук репчатый — 1 кг

Морковь — 1 кг

Паста томатная — 500 г

Масло растительное — 350 мл

Сахар — 4 ст. л.

Соль — 2 ст. л.

Перец горошком — по вкусу

Уксусная эссенция — 1 ч. л.

Приготовление

Фасоль необходимо заранее замочить в холодной воде на 8–10 часов или на всю ночь, затем воду слить, залить свежей и отварить до состояния полуготовности. Болгарский перец нарезать соломкой, морковь натереть на крупной терке, а репчатый лук нашинковать четвертинками кольца, после чего в глубокой кастрюле разогреть 50 мл растительного масла, обжарить лук до прозрачности в течение 10 минут, затем добавить оставшееся масло и морковь и тушить еще 10 минут. Томатную пасту разведите литром воды до консистенции соуса, влейте к овощам, добавьте сахар, соль и перец горошком по вкусу, тщательно перемешайте и тушите под крышкой еще 10 минут. К томатно-овощной основе добавьте отваренную фасоль и нарезанный болгарский перец, аккуратно перемешайте, при необходимости подливая немного воды, и тушите на медленном огне около 30 минут до полной готовности всех овощей. В самом конце приготовления влейте уксусную эссенцию, еще раз перемешайте рагу, разложите его по предварительно простерилизованным банкам, сразу закатайте металлическими крышками, переверните вверх дном и укутайте теплым одеялом до полного остывания.

