Из тысяч гибридов сажаю только два — дают по 40–50 огурцов с куста без перерыва: зеленцы крепкие, хрустящие, без горечи

Выбирая огурцы для своего участка, многие дачники отдают предпочтение проверенным гибридам, которые гарантируют урожай даже при неблагоприятных условиях. Два из них заслуживают особого внимания — это ранние партенокарпические гибриды «маринин F1» и «устюг F1», которые отлично чувствуют себя как в теплицах, так и в открытом грунте.

«Маринин F1» — настоящая находка для тех, кто хочет получить первые огурчики как можно раньше. Этот гибрид начинает плодоносить уже через 40–43 дня после появления всходов. Растения не нуждаются в опылении, что делает их идеальными для закрытого грунта, где нет доступа насекомым. Плоды вырастают ровными, плотными, без горечи, с отличными вкусовыми качествами. Они хороши и в свежих салатах, и в засолке, сохраняя хруст и упругость после консервирования.

«Устюг F1» — еще один скороспелый гибрид, который не подведет даже начинающего огородника. Период от всходов до плодоношения составляет 45–50 дней. Как и его собрат, он партенокарпический, то есть завязи образуются без опыления, что делает его универсальным как для теплиц, так и для открытых грядок. Растения этого гибрида отличаются устойчивостью к распространенным болезням и перепадам температур. Зеленцы вырастают аккуратными, с мелкобугорчатой поверхностью, насыщенного зеленого цвета, с характерным огуречным хрустом и ароматом.

Оба гибрида демонстрируют отличную урожайность и стабильность в разных климатических условиях.

