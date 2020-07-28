ИТМО проверит качество воды в Неве с помощью дронов

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Студенты Университета ИТМО разработали специальные дроны для проверки экологии вблизи акватории Невы. В случае если новая разработка будет успешно внедрена, данную технологию задействуют в водоёмах Африки, Азии и Латинской Америки.

Как ожидается, дроны выйдут на поверхность воды уже с сентября 2020 года, пишут «Невские новости». Роботы должны проанализировать качество воды и обнаружить источники загрязнений.

Мы рассчитываем, что эпидемиологическая ситуация будет уже достаточно благоприятной и мы сможем провести ряд экспериментов с несколькими нашими дронами на реках и каналах Петербурга. Мы попробуем составить экологическую водную карту, посмотреть, как выглядит вода, возможно, найдём какие-то интересные с точки зрения состояния воды артефакты, ― сообщил декан факультета инфокоммуникационных технологий и доцент факультета систем управления и робототехники Университета ИТМО Александр Капитонов, слова которого приводятся в пресс-релизе учреждения.

Ранее NEWS.ru писал, что сохранение окружающей среды важнее экономического роста для мирового сообщества. Такое мнение высказали 62% респондентов в ходе опроса, проведённого исследовательским холдингом «Ромир» совместно с международным сообществом исследовательских компаний GlobalNR.