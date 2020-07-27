Жители ведущих стран поставили экологию выше экономики

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Сохранение окружающей среды важнее экономического роста для мирового сообщества. Такое мнение высказали 62% респондентов в ходе опроса, проведённого исследовательским холдингом «Ромир» совместно с международным сообществом исследовательских компаний GlobalNR.

Так, сохранение природы оказалось наиболее важным для жителей Китая — 79%. В то же время экономический рост более всего поддержали в Таиланде — 78%. В целом такого же мнения придерживаются 38% всех жителей планеты.

Примечательно, что жители России и США показали одни из самых высоких результатов по миру в вопросе значимости экономического роста. Так, 42% и 43% соответственно считают развитие экономики более важным, нежели сохранение окружающей среды.

Продукты человеческой деятельности оказывают всё большее влияние на окружающую среду, и порой оно не является положительным. К счастью, человечество это осознаёт и всё чаще ставит в приоритет сохранение экологии для себя и будущих поколений, — заявил президент исследовательского холдинга, доктор социологических наук Андрей Милёхин, слова которого приводятся в сообщении организации.

Как уточняется, исследование проводилось весной 2020 года в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китае, России, США, Таиланде и Южной Корее. В целом в опросе приняли участие свыше 7 100 респондентов из разных социально-демографических групп. В России было опрошено 800 респондентов.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко рассказала журналистам, что в ближайшее десятилетие Россия будет двигаться по «зелёному» направлению. Планируется, что к 2030 году будут реализованы мероприятия по становлению «зелёной» экономики.

По её словам, к глобальный целям относится формирование эффективной системы обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами. Нужно наладить сортировку всего объёма твёрдых коммунальных отходов, а также сократить в два раза направляемый на полигоны объём отходов.