Абрамченко рассказала о реализации программ нацпроекта «Экология»

https://static.news.ru/photo/c130ced0-cb57-11ea-882a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко рассказала журналистам, что в ближайшее десятилетие Россия будет двигаться по «зелёному» направлению. Планируется, что к 2030 году будут реализованы мероприятия по становлению «зелёной» экономики.

Абрамченко подчеркнула, что новые вызовы требуют усиления ключевых задач в области экологии, а также развития экологической повестки. По её словам, к глобальный целям относится формирование эффективной системы обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами. Нужно наладить сортировку всего объёма твёрдых коммунальных отходов, а также сократить в два раза направляемый на полигоны объём отходов.

Заместитель председателя правительства отметила, что важнейшей целью является переход на экономику замкнутого цикла. Это направление развития было отражено в стратегиях развития и государственных программах Минприроды России, Минпромторга России и других ведомств.

Планируется снизить в два раза выбросы опасных загрязняющих веществ. Для этого необходимо будет модернизировать производство предприятий, которые наносят наиболее серьёзный вред окружающей среде. Компании должны переходить на «зелёные стандарты».

Итогами реализации этого направления станет существенное изменение качества воздуха, чтобы можно было открыть форточку и почувствовать разницу, — подчеркнула Абрамченко.

Ещё одной стратегической целью Абрамченко назвала сохранение российских уникальных объектов, к которым относятся озеро Байкал, река Волга, Телецкое озеро и другие.

В правительстве выступают за ликвидацию заброшенных промышленных площадок, которые остались ещё с советских времён. Планируется провести работу по ликвидации накопленного экологического вреда. Абрамченко отметила, что некоторые закрытые площадки удастся ликвидировать за четыре-пять лет. Она подчеркнула, что реализуются проекты в Иркутской, Нижегородской области и других субъектах.

«Экология 2.0» — не про процесс, а про задачи, которые необходимо решить в области экологии. Они позволят концептуально изменить качество жизни граждан и среду нашего обитания. Отказываясь от мелкого и неэффективного в пользу большего и ощутимого с точки зрения результата, мы выйдем к 2030 году на достижение обозначенных президентом страны национальных целей, — заявила заместитель председателя правительства.

По её словам, национальный проект «Экология» будет сформирован в максимально короткий срок с учётом новых климатических вызовов, а также исходя из важности создания благоприятной экологической среды. Проектный офис нацпроекта завершит эту работу, ориентируясь также на поручение президента Владимира Путина и при участии Госсовета РФ.

NEWS.ru писал, что помощник главы государства Максим Орешкин рассказал о планах правительства начать подготовку поправок в нацпроекты после подписания президентом РФ указа по национальным целям развития страны до 2030 года.