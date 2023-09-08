Реконструкции Бородино: почему это модно, сколько стоит стать гусаром Реконструктор Илья Ульянов рассказал NEWS.ru о воссоздании этой масштабной битвы, реконструкторском движении и смысле детального изучения истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники реконструкции сражения под Малоярославцем в 1812 году в рамках исторического фестиваля «Времена и эпохи»

7–8 сентября 1812 года в 125 километрах к западу от Москвы, у села Бородино состоялась одна из ключевых битв Отечественной войны — Бородинское сражение. NEWS.ru поговорил с руководителем группы «Гвардейская рота», которая воссоздает лейб-гвардии Литовский полк российской армии начала XIX века, автором множества работ на военно-историческую тематику Ильей Ульяновым о воссоздании этой масштабной битвы, реконструкторском движении и смысле детального изучения истории.

«Тема противоборства с иностранными захватчиками»

— Илья, насколько тема Отечественной войны 1812 года и в частности Бородинского сражения популярна среди реконструкторов?

— Довольно популярна, но далеко не на первом месте. Это во многом связано с нынешней политикой государства. Сейчас наиболее актуальная историческая тема — это Великая Отечественная война, соответственно, и реконструкции по ее сражениям больше всего востребованы в обществе. К тому же занятие историей Советской армии — это возможность изучить ряд военно-прикладных

дисциплин. Вторая тема — раннее Средневековье. Она по многим регионам России прокатилась. Эта тема пользуется популярностью, потому что связана с физической подготовкой, основами рукопашного боя.

— А чем вас с товарищами привлекла именно Отечественная война 1812-го?

— Это сложно объяснить, очевидно, какие-то маркеры в сознании были затронуты. Раньше достаточно сильно тема 1812 года освещалась в отечественной культуре: «Война и мир», «Бородино», «Гусарская баллада», «Эскадрон гусар летучих» — много было произведений литературы, киноискусства, живописи, театра ей посвящено. Эта одна из самых красивых с эстетической точки зрения войн всегда была благодатной темой, она о противоборстве с иностранными захватчиками. Такой посыл и сейчас актуален.

Но Великая Отечественная война более освещаема и востребована. И это понятно: она ближе к нам, затронула больше семей, еще жива память, есть ветераны. Эта тема по большому счету для нас более животрепещущая.

Фото: автор Алексей Климов

«Люди, увлеченные историей»

— Сколько людей обычно участвует в реконструкции Бородинского сражения?

— В целом по стране на Бородино собирается основная масса тех, кто на эту тему реконструирует. Это порядка 700–800 человек, включая военных и гражданских реконструкторов. Всего в стране, очевидно, таких любителей чуть больше тысячи.

— Кто такие военные и гражданские реконструкторы?

— Военные — те, кто перевоплощается в военнослужащих и реконструирует сражения, чтобы показать эпизоды, связанные с боевым прошлым. А гражданские — реконструируют мирную жизнь страны. Большинство из них воссоздает элементы дворянской культуры, но есть и те, кто реконструирует быт крестьян и ремесленников.

— Можно ли создать социальный портрет увлекающихся реконструкцией? Кто эти люди?

— По собственному опыту могу сказать, что большинство — это все-таки мужчины, потому что превалирует военная составляющая. В гражданской, наверное, все же больше женщин. Причем это не обязательно жены тех, кто занимается военной реконструкцией. Есть совершенно разные примеры: и самостоятельно женщины приходят в реконструкцию, и целыми семьями приходят. Есть семьи, в которых и мужчина, и женщина занимаются исключительно военной реконструкцией. И дети участвуют, но у них выбора-то нет, если родители вовлечены в это. Считается хорошим тоном одевать детей во что-то, соответствующее времени, чтобы они не выделялись в исторических лагерях из общей массы, а, напротив, способствовали погружению в историю. Но в целом в реконструкции нет какого-то определенного социального среза. Это прежде всего люди, увлеченные историей и склонные к участию в народных театрах.

Фото: автор Андрей Высоколов

— Что вы подразумеваете под народным театром?

— Реконструкция — это все равно в определенной степени игра, народный театр. Он всегда во всем мире был развит, никогда нигде не забывался. И сейчас он остался востребованным — людям свойственна тяга к перевоплощению. Только в реконструкции это перевоплощение происходит в строгих рамках исторических реалий. Те, кто хочет проявить себя в каких-то ролях, они тоже, в общем-то, потенциальные участники реконструкции.

«Дорогое удовольствие»

— Реконструкторы — это обеспеченные люди?

— Это довольно дорогое удовольствие. Но в целом я бы не стал ограничивать круг людей, причастных к ней, теми, кто хорошо зарабатывает. Есть разные возможности. Существуют реконструкторские клубы, занимающиеся разными эпохами. Такие организации позволяют людям постепенно включаться в реконструкцию: не единовременно все деньги выкладывать, а шаг за шагом обзаводиться своими вещами, заказывать что-то из амуниции. В целом подготовка растягивается на год-два. К тому же в клубах есть какие-то комплекты для новичков: их выдают на время. Так что все-таки имущественный ценз не является определяющим. В принципе, есть возможность для любого желающего включиться и как-то постепенно влиться в это движение.

— Сколько в среднем стоит поучаствовать в реконструкции?

— Фактически, если говорить о пехотинцах, рядовых, комплект обмундирования для них сейчас стоит примерно от 150 тысяч рублей, может быть дороже. У них, пожалуй, самые дешевые комплекты. А если говорить о кавалеристах, особенно французских, там еще выше цена, речь идет о нескольких сотнях тысяч рублей. Но очень небольшое количество людей реконструирует серьезные, дорогие комплекты. Для кавалерии остро стоит вопрос использования лошадей: некоторые привозят своих собственных, но большинство арендует. Есть конюшни, которые регулярно поставляют лошадей на такие мероприятия. Они уже объезженные, не боятся толпы, громких взрывов, огня. Лошади должны быть к таким действиям подготовлены. И это тоже недешево.

Фото: автор Андрей Высоколов

«Оформившаяся ниша»

— Где реконструкторы берут амуницию и снаряжение?

— Изначально, с 1990-х годов, это все было построено на самоизготовлении. Люди большую часть снаряжения делали своими руками. А затем из этих людей выделилась определенная ремесленная прослойка — те, кто занимается изготовлением реконструкторской атрибутики почти профессионально или профессионально. Это швеи, кузнецы, кожевники — масса разных ремесел. Сейчас их возрождают. Может быть, ремесленники сегодня пользуются не всегда той, старинной технической базой, они все-таки применяют и современные технологии, но в идеале стараются работать как можно более близко к аутентичным способам изготовления вещей. Это целая оформившаяся ниша. Она не очень широкая, но определенное количество специалистов есть.

— Для таких ремесленников это хобби или полноценный способ заработка?

— Для многих это профессия. Ремесленников мало, среди них многие этим занимаются постоянно и профессионально, зарабатывают так на жизнь. Причем они делают не только амуницию для реконструкторов, но и мастерят что-то для кино, театра — оттуда часто поступают заказы. В музеи сейчас заказывают много вещей, чтобы их экспонировать вместо оригиналов, которых очень не хватает. Так что при том, что ремесленников немного, они, в общем-то, довольно востребованы. Есть люди, которые занимаются этим непрофессионально, помимо основной работы, но у них тоже довольно много заказов.

— А самостоятельно реконструкторы могут себя снарядить?

— Конечно, те, кто приходит в реконструкцию сейчас, могут и сами все атрибуты для себя сделать, это тоже доступно, но это требует достаточно больших вложений сил, энергии, времени. Какие-то вещи люди шьют сами. Рубахи, например, еще что-нибудь простое. В общем, при наличии материала, кроя и людей, которые могут показать, как и что делается, люди могут сами сделать вполне аутентичную вещь.

Фото: автор Вероника Королева

«История становится ближе»

— Почему люди становятся реконструкторами?

— Для большинства участников это возможность приобщиться к истории, на время перевоплотиться в человека прошедших легендарных эпох. Для тех, кто этим занимается очень серьезно, обычно в каждом клубе есть несколько таких человек, это метод исторического исследования: восстанавливая какие-то детали и элементы, попытаться понять, как история на самом деле происходила. Исследования больших историков, как правило, не доходят до этой всей «мелочевки». По их трудам можно проследить общую канву событий, но трудно почувствовать живое дыхание истории. Вы можете много умных книжек прочитать про Отечественную войну 1812 года, но при этом у вас не возникнет визуального образа солдата того времени. А посмотрев на реконструкцию, вы получите полное представление о солдатах того времени. Ведь чтобы это воссоздать, историки-реконструкторы изучили сотни уставов, приказов, которые дают понимание о внешнем облике солдат и их навыках, перелопатили архивы, где описаны конкретные детали формы, сходили в музеи, где эти вещи сохранились, скопировали их. Это очень кропотливая работа.

— Зачем люди ходят смотреть на воссозданные сражения?

— Это эффективный инструмент исторического познания. А историческое познание — одна из составляющих патриотического воспитания. Национальное самосознание рождается на основе патриотического воспитания и национального самосознания народа. Если мы будем хорошо знать историю, быт прошлых лет, то эта страна станет для нас не просто каким-то названием, а сакральным местом, где жили наши предки. Посмотрев реконструкцию, люди могут даже визуально представить облик разных эпох. История становится немного ближе для них. В этом и состоит основная миссия реконструкции — сделать историю ближе к людям.

Фото: автор Алексей Климов

— Любой желающий может стать реконструктором?

— Да, любой желающий, который определился, какую эпоху ему хотелось бы реконструировать и изучать. Многие приходят, потому что их знакомые позвали. А если нет товарищей-реконструкторов, можно в интернете найти множество клубов, занимающихся разными временами. Если нет проблем со здоровьем, туда, в принципе, принимают всех. Но важно понимать, что реконструкция связана с полевыми выходами. А это марши в тяжелой экипировке, непривычной для современного человека, это ночевки под открытым небом или в исторических палатках, которые немного менее удобные, чем современные туристические. Так что определенные ограничения по здоровью в реконструкции существуют, конечно, нужно трезво оценивать свои силы.

Читайте также:

Горела земля, все 37 вагонов: история крупнейшей в СССР ж/д катастрофы

Правда ли, что в 2024 году будет война США и РФ: история противостояния

«Рельсовая война»: как партизаны уничтожали нацистов