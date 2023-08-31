Правда ли, что в 2024 году будет война США и РФ: история противостояния

Фото: US Army/Global Look Press

Администрация Джо Байдена начнет полномасштабную войну с Россией в 2024 году, чтобы сохранить власть в стране, заявил американский журналист Такер Карлсон. Были ли в истории вооруженные столкновения между РФ и США?

По мнению Карлсона, война станет политической мерой. Криминализация внутренней политики США привела к тому, что администрация президента начнет считать такое решение единственным выходом для сохранения власти в стране, считает журналист.

«Если вы беспокоились о том, что наша политика могла стать еще более жесткой, чем она есть сейчас, вы должны переживать из-за перспективы открытой войны с Россией. Я думаю, это с легкостью может произойти. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты „случайно“ упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну», — добавил Карлсон.

Когда американцы вторгались в Россию

Традиционно считается, что США и Россия ни разу не воевали друг с другом. Однако 15 августа 1918 года на территорию Дальнего Востока вступили американские войска для поддержки союзников, восставших против большевиков.

Военные США были отправлены президентом Вудро Вильсоном. Он считал, что после России нужно помочь в установлении демократического правительства. Также глава Америки опасался, что оставшиеся на российской территории запасы оружия, которые были приобретены еще царским правительством, могут быть захвачены большевиками.

Вторжение американских войск означало для США разрыв отношений с Россией. Наиболее примечательным боевым столкновением между русскими и американцами на Дальнем Востоке стал бой у села Романовка 25 июня 1919 года, вблизи Владивостока, где большевистские части под командованием Якова Тряпицына атаковали военных США.

Последний американский солдат покинул Сибирь 1 апреля 1920 года. За время 19-месячного пребывания в России США потеряли на Дальнем Востоке 189 солдат.

Когда последний раз воевали США

Американцы участвовали в военных действиях на территории других стран десятки раз. Одно из последних — военная операция США и их союзников в Сирии.

Американцы начиная с 2014 года наносили авиаудары по объектам на сирийской территории в рамках военной операции против ИГИЛ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). На сегодняшний день вооруженные силы США контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории «оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи земляных ресурсов».

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков считает, что именно присутствие США в САР является одной из главных причин продолжающегося в стране конфликта.

«Думаю, что в их арсенале есть сценарий де-факто раздела Сирии. Мы против этого и действуем в соответствии с существующими резолюциями Совета Безопасности ООН, которые подтверждают территориальную целостность Сирии», — заявил он.

Когда Россия и США были союзниками в войне

В годы Второй мировой войны СССР и США были союзниками и активно сотрудничали в рамках антигитлеровской коалиции. После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года американское правительство приняло решение об оказании экономического содействия Москве в борьбе с фашистами.

В период Второй мировой войны США оказывали помощь союзникам по антигитлеровской коалиции, осуществляя поставки по ленд‑лизу. В октябре 1941 года был подписан первый протокол с Советским Союзом. До сентября 1945-го в СССР было доставлено 17,5 млн тонн различных грузов, в частности более 11 тысяч самолетов, около 12 тысяч танков, 13 тысяч зенитных и противотанковых орудий, 427 тысяч грузовиков «Студебекер».

СССР победил во Второй мировой войне. После ее завершения мир фактически разделился на сферы влияния двух блоков с разными социально‑политическими системами, между Советским Союзом и США началась холодная война, продолжавшаяся более 40 лет.

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