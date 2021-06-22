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Москва. 22 июня 1941 года. Жители города у репродуктора на улице 25 Октября во время радиосообщения о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз
История

80 лет назад началась Великая Отечественная война: архивные кадры

12:57, 22 июня 2021
Фото: Евгений Халдей/ТАСС

22 июня 1941 года с нападения нацистской Германии на СССР началась Великая Отечественная война. Для Третьего рейха это было открытием Восточного фронта и началом операции «Барбаросса», а для советских воинов и мирных людей 1418 дней и ночей до победы в самой массовой и кровопролитной войне в истории человеческой цивилизации. Эта война затронула каждого жителя уже бывшего СССР. Четыре года вместили в себя героические битвы под Москвой, в Ленинграде, Сталинграде, на Курской дуге и в странах Европы. Сегодня, согласно указу президента РФ Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года, отмечается День памяти и скорби, чтобы отдать дань всем участникам тех событий.

Архивные кадры тех событий — в фотогалерее NEWS.ru.

В небе над СССР. 22 июня 1941 года

ЦА МО РФ

Невский проспект. Жители Ленинграда 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз

РИА Новости

Немецкие танкисты в ожидании приказа. 21 июня 1941 года

Bundesarchiv/CC BY-SA 3.0 de/commons.wikimedia.org

Солдаты гитлеровской армии пересекают границу СССР

Public domain/wikipedia.org

Москва. 22 июня 1941 года. Жители города у репродуктора на улице 25 Октября во время радиосообщения о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз

Евгений Халдей/ТАСС

Немецкие танки пересекают реку утром 22 июня 1941 года

ЦА МО РФ

Баку. 22 июня 1941 года. Объявление начала войны

Public domain/wikipedia.org

Запись добровольцев в Красную армию в Октябрьском райвоенкомате Москвы

Александр Устинов/РИА Новости

Организация обороны советскими войсками

ЦА МО РФ

Первый бой артиллеристов. 22 июня 1941 года

ЦА МО РФ

Киев после первых бомбёжек. 23 июня 1941 года

Казимир Лишко/РИА Новости

Минск после бомбёжки

ЦА МО РФ

Кавалерийская часть Киевского особого военного округа

ЦА МО РФ

Советские солдаты в первые дни войны

ЦА МО РФ

Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года

Анатолий Гаранин/РИА Новости

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