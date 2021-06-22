80 лет назад началась Великая Отечественная война: архивные кадры

Для России, а тем более для СССР, понятие и реальность государственной границы были значимы едва ли не больше, чем для любой другой страны. Поэтому история российской пограничной службы полна подвигов. Среди наиболее известных — это стойкость советских пограничников в первые дни войны 1941 года, безопасность советских границ в Азии и на Кавказе, служба в суровых условиях Арктики. В СССР и России пограничники всегда были на особом счету. Не случайно они являются частью системы ФСБ, а в советское время — КГБ. А в мае 1918 года в Главное управление пограничной охраны РСФСР практически в полном составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса пограничной стражи, охранявшего рубежи Российской империи. Именно такая преемственность позволяет сохранять боевой дух и порядок на границе, ключ от которой в надёжных руках. А для всех остальных — граница на замке.