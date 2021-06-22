80 лет назад началась Великая Отечественная война: архивные кадры

22 июня 1941 года с нападения нацистской Германии на СССР началась Великая Отечественная война. Для Третьего рейха это было открытием Восточного фронта и началом операции «Барбаросса», а для советских воинов и мирных людей 1418 дней и ночей до победы в самой массовой и кровопролитной войне в истории человеческой цивилизации. Эта война затронула каждого жителя уже бывшего СССР. Четыре года вместили в себя героические битвы под Москвой, в Ленинграде, Сталинграде, на Курской дуге и в странах Европы. Сегодня, согласно указу президента РФ Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года, отмечается День памяти и скорби, чтобы отдать дань всем участникам тех событий.
Архивные кадры тех событий — в фотогалерее NEWS.ru.
В небе над СССР. 22 июня 1941 года
ЦА МО РФ
Невский проспект. Жители Ленинграда 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз
РИА Новости
Немецкие танкисты в ожидании приказа. 21 июня 1941 года
Bundesarchiv/CC BY-SA 3.0 de/commons.wikimedia.org
Солдаты гитлеровской армии пересекают границу СССР
Public domain/wikipedia.org
Москва. 22 июня 1941 года. Жители города у репродуктора на улице 25 Октября во время радиосообщения о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз
Евгений Халдей/ТАСС
Немецкие танки пересекают реку утром 22 июня 1941 года
ЦА МО РФ
Баку. 22 июня 1941 года. Объявление начала войны
Public domain/wikipedia.org
Запись добровольцев в Красную армию в Октябрьском райвоенкомате Москвы
Александр Устинов/РИА Новости
Организация обороны советскими войсками
ЦА МО РФ
Первый бой артиллеристов. 22 июня 1941 года
ЦА МО РФ
Киев после первых бомбёжек. 23 июня 1941 года
Казимир Лишко/РИА Новости
Минск после бомбёжки
ЦА МО РФ
Кавалерийская часть Киевского особого военного округа
ЦА МО РФ
Советские солдаты в первые дни войны
ЦА МО РФ
Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
Анатолий Гаранин/РИА Новости