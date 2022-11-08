В СПЧ призвали честно распределять деньги на амуницию Глава СПЧ: мобилизованных из всех регионов нужно экипировать наравне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил о недопустимости неравномерного распределения денег на амуницию мобилизованных среди регионов. В ходе встречи с общественниками в Томске он указал на проблему, при которой власти богатых регионов выделяют много денег на экипировку призывников, а бедные — «почти ничего».

Почему мы не в состоянии обеспечить всех одинаково? Если все-таки отдать это на откуп регионам, то давайте тогда возьмем за пример расход в богатом Ханты-Мансийске. А остальное пусть будет доплачивать федеральный центр. Недопустимо, что в одном окопе окажутся парень в бронежилете за 150 тысяч (рублей. — NEWS.ru) и парень в ватнике, — заявил Фадеев.

Помимо этого, глава СПЧ указал на проблему с медкомиссиями. Фадеев отметил, что после начала частичной мобилизации он акцентировал внимание на необходимости прохождения медицинской комиссии среди бойцов. Он назвал «абсурдным» тот факт, что для участия в СВО призывают тяжелобольных военных.

Не удается пока решить тему медкомиссий. Я в самом начале частичной мобилизации говорил о том, что каждый мобилизованный должен пройти медкомиссию. Призываются тяжелобольные — это же абсурд. Неужели так сложно прочитать историю болезни? — поинтересовался Фадеев.

И все же глава СПЧ подчеркнул, что та «бестолковщина», которая была в начале призывных кампаний, была преодолена.

В первые дни было очень неловко, система военкоматов оказалась неадекватной перед лицом возникших задач, — заключил Фадеев.

Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить участников СВО всем необходимым снаряжением, спецсредствами и оборудованием. В ходе совещания с членами координационного совета при правительстве РФ он добавил, что военная амуниция должна быть удобной, эффективной и современной. Глава государства указал, что по каждому направлению российским властям нужно определить четкий план работы исходя из «реальной ситуации».