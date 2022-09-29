Историк объяснил, почему россиянам не стоит ехать в Грузию Историк Долгов предположил, что в Грузии возможны массовые провокации против россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам не стоит переезжать в Грузию, убежден историк Борис Долгов. По мнению эксперта, им там может угрожать опасность, поскольку в «программу» Запада входят планы провокаций, чтобы создать социальный хаос как в самой стране, так и на сопредельных территориях, пишет Pravda.ru.

Сейчас происходит время массовых провокаций. Сейчас дестабилизация обстановки по периметру всей России входит в программу Запада. Это очевидно. Поэтому мне представляется, что создание социального хаоса, в том числе на сопредельных территориях, который каким-то образом, естественно, будет влиять на Россию, это тоже входит в планы Запада, — утверждает Долгов.

Поток россиян, преодолевающих российско-грузинскую границу, как сообщалось, не ослабевает уже неделю. По-прежнему в многокилометровой очереди стоят автомобили с номерными знаками самых различных регионов РФ. Люди испытывают нехватку продовольствия, бензина, просят друг у друга лекарства для себя и детей. В чатах Telegram много сообщений о простудных заболеваниях, сопровождающихся высокой температурой. Ночью в Дарьяльском ущелье, в котором расположен пункт пропуска «Верхний Ларс — Казбеги», становится холодно, но многие россияне, в спешке уехавшие из дома, не захватили тёплых вещей.

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури до этого заявил, что у страны нет оснований закрывать границу с Россией и ограничивать въезд россиянам. По его словам, которые приводит РИА Новости, российские граждане всегда приезжали и будут приезжать в Грузию.