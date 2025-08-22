Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Истерзанного двумя хаски мальчика выпишут из больницы в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве из больницы 22 августа выпишут мальчика из Сочи, которого растерзали две собаки породы хаски, пишет 360.ru со ссылкой на отца пострадавшего. Мужчина отметил, что, несмотря на выписку, ребенку предстоит пройти еще домашнюю реабилитацию и ряд операций в будущем.

Сын уже считает минуты, когда выписку дадут, и чтобы мы уже отсюда отчалили. Сейчас в отель вещи бросим, да поедем на Красную площадь, сын хочет, — поделился отец мальчика.

Мужчина рассказал, что после новогодних праздников ребенка вновь госпитализируют. Ему предстоит операция по восстановлению верхней губы. Он также не исключил, что в этот период ребенку начнут делать коррекцию носа.

Ранее отец истерзанного хаски мальчика потребовал от хозяина собак 15 млн рублей, подготовив совместно с юристом судебный иск. Мужчина отметил, что ему предстоит привозить сына на операции в Москву как минимум в течение трех лет.

операции
дети
нападения
пострадавшие
