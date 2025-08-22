В российском регионе закрыли детский лагерь за горы мусора В новосибирском детском лагере «Лето» 148 воспитанников жили в антисанитарии

В новосибирском детском лагере «Лето» 148 воспитанникам пришлось жить в антисанитарных условиях, рассказала бывший директор учреждения Readovka.news. По ее словам, в учреждении не было квалифицированных врачей и охранников.

Бывшая директор рассказала, что родителям, заплатившим по 59 тысяч рублей за путевки, о состоянии их детей не сообщали. Питание организовывал владелец лагеря, при этом кухня была в полном антисанитарном состоянии, а кругом возвышались горы мусора. Женщина проработала на своей должности всего 12 дней, после чего обратилась в контролирующие органы из-за ужасных условий содержания детей. В итоге региональная прокуратура закрыла лагерь.

Ранее сотрудники СК России начали доследственную проверку после того, как в детском лагере под Светлогорском скончался подросток. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По информации калининградских СМИ, мальчику было 14 лет. Он занимался тхэквондо и входил в состав областной сборной.