Иноагенту из России запретили въезд в Турцию на пять лет Ведущей «Популярной политики» Аллеман запретили въезд в Турцию на пять лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стамбул

Ведущей «Популярной политики» Ирине Аллеман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) запретили въезд в Турцию на пять лет «из-за угрозы национальной безопасности». В своем Telegram-канале журналистка предположила, что такое решение может быть связано с ее недавним репортажем о выборах в стране.

После допроса о том, что произошло в Стамбуле, меня спросят, есть ли деньги и где остановиться на ночь. Мне отдадут паспорт со словами о том, что для ЕС я не представляю угрозы нацбезопасности. И копию протокола, в котором Турция выдала мне пятилетний виза-бан, — написала Аллеман.

По словам журналистки, на паспортном контроле в аэропорту Стамбула ей сообщили о дополнительной проверке, после чего отвели к стойке полиции. Страж правопорядка заявил, что Аллеман отказали во въезде. Глава местной миграционной службы уточнил, что причиной отказа стала «угроза национальной безопасности», однако не объяснил, что именно это значит.

Журналистка рассказала, что в Стамбуле ее допросили и взяли отпечатки пальцев. После этого девушку посадили на рейс в Словению. По прилете она объяснила местной полиции, после чего ей вернули документы и «виза-бан», подписанный 25 мая.

Незадолго до случившегося Аллеман опубликовала репортаж о выборах в Турции. В материале девушка рассказала, как выборы раскололи турецкое общество и как оппозиция борется за победу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов 28 мая, набрав более 52% голосов. Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу набрал 47,87% голосов.