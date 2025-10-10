Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 14:48

Игры без интернета и гаджетов: эти занятия спасут, когда ребенок говорит «мне скучно»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Организация детского досуга без использования цифровых устройств способствует развитию воображения и творческих способностей. Существует множество простых и доступных способов увлечь ребенка интересной деятельностью. Эти занятия не требуют специальной подготовки и сложного инвентаря.

К эффективным методам относится создание домашнего кукольного театра из подручных материалов и игрушек. Совместное приготовление простых блюд или выпечки развивает самостоятельность и навыки. Организация поиска сокровищ по заранее подготовленной карте помещения или участка. Лепка из соленого теста или пластилина, которая тренирует мелкую моторику и фантазию. Чтение вслух интересных книг с последующим обсуждением сюжета и героев. Строительство крепости или домика из стульев, подушек и покрывал. Рисование пальчиковыми красками или создание коллажей из старых журналов. Настольные игры, соответствующие возрасту, развивают логическое мышление и внимание. Научные эксперименты с безопасными домашними веществами, например с содой и уксусом.

Ранее сообщалось, что депрессия у ребенка школьного возраста — не просто капризы или плохое настроение. Это серьезное состояние, которое требует внимания и поддержки со стороны родителей. Вот советы, как помочь ребенку, когда он замкнут и подавлен.

дети
игры
советы
гаджеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
