Идею повысить возраст продажи спиртного до 21 года поддержали в Госдуме

https://static.news.ru/photo/b917bc4c-99be-11ea-8c38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профильный комитет Государственной думы РФ поддержал идею Совфеда о запрете розничной продажи алкогольной продукции лицам до 21 года, однако его будет сложно реализовать из-за позиции экономического блока правительства. Об этом NEWS.ru сообщил член думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко.

По словам парламентария, депутаты неоднократно поднимали тему о запрете продажи алкоголя до 21 года.

Но, к сожалению, всё тормозится в экономическом блоке правительства. Эта мера необходима, потому что у нас 70% смертности у мужчин связана с алкоголем. Но здесь есть и некоторый пессимизм, что опять это предложение не поддержат в экономическом блоке правительства, — объяснил Герасименко.

Примерно половина регионов России планирует ужесточить требования к торговле алкогольными напитками в жилых домах. Предпринимателям собираются запретить продавать спиртное в помещениях площадью менее 50 квадратных метров, сообщил в разговоре с журналистами председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты прогнозируют рост женского алкоголизма в России после карантина. По их словам, к этом могут привести участившиеся случаи домашнего насилия, а также попытки женщин уйти с помощью спиртного от неустроенности в личной жизни и семейных проблем.