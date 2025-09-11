Празднование Дня города в Москве
Идеальный томатный соус: рецепт-минутка, который меняет любые блюда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Универсальный томатный соус — это настоящая палочка-выручалочка на кухне, способная преобразить даже самые простые блюда. Его насыщенный вкус с идеальным балансом кислоты и сладости подчеркивает вкус мяса, пасты, овощей и многих других продуктов. Всего за 15 минут можно приготовить ароматный соус, который станет основой для множества кулинарных шедевров.

1 мелко нарезанную луковицу и 2-3 зубчика чеснока обжаривают до мягкости. Добавляют 500 г протертых томатов или 400 г свежих помидоров с 2-3 ст. л. томатной пасты. Всыпают 2/3 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. паприки и ½ ч. л. черного перца. Тушат на медленном огне 10-15 минут. В конце добавляют 20 г свежего базилика. Готовый соус можно измельчить блендером до однородности. Хранят в холодильнике до 5 дней или замораживают порциями.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

