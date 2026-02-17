Зимняя Олимпиада — 2026
И никакой шаурмы не надо: банка кукурузы — и на столе чумовые лепешки с сырной начинкой

Кто бы мог подумать, что из обычной банки кукурузы получится такая вкуснятина. Румяные, хрустящие по краям и мягкие внутри лепешки с сочной начинкой из ветчины, помидоров, сыра и творожного сыра легко заменят фастфуд и станут любимым перекусом всей семьи. Готовятся они быстро, из доступных продуктов, а начинку можно менять под настроение. Особенно вкусно — с тянущимся сыром и нежным сливочным вкусом внутри.

Ингредиенты: кукуруза консервированная — 150 г, кукурузная мука — 25 г, соль — щепотка, растительное масло — 1 ч. л., сыр — по вкусу; для начинки: ветчина — 100 г, помидор — 1 шт., творожный сыр — 80–100 г, зелень — по желанию.

Зерна кукурузы измельчают блендером до однородной массы, добавляют кукурузную муку, натертый сыр и соль, перемешивают и оставляют на 10 минут для набухания. Разогретую сковороду слегка смазывают маслом, выкладывают тесто и распределяют тонким кругом. Жарят на среднем огне до золотистой корочки, переворачивают и подрумянивают с другой стороны. Для начинки ветчину и помидор нарезают, смешивают с творожным сыром. На готовую лепешку выкладывают начинку, накрывают второй половиной или сворачивают, прогревают под крышкой до расплавления сыра и сразу подают. Просто, сытно и так вкусно, что шаурма больше не нужна.

Ранее мы делились рецептом ленивой лазаньи с картошкой и фаршем. Не надо варить листы и делать долгий соус бешамель.

