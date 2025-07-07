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07 июля 2025 в 20:03

И на завтрак, и на ужин! Простейшая яичная запеканка с рыбой и овощами!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Универсальная запеканка с рыбой и овощами — вкусно в любое время дня! Эта нежная запеканка — идеальное решение для тех, кто любит сытные и полезные блюда без лишних хлопот. В глубокой миске взбиваем яйца с молоком до однородности, добавляем щепотку соли и перца по вкусу.

На дно формы для запекания выкладываем соцветия брокколи и цветной капусты, сверху распределяем кусочки красной рыбы — она придаст блюду особую нежность и насыщенный вкус. Заливаем подготовленной яичной смесью, чтобы все ингредиенты были полностью покрыты.

Для золотистой корочки посыпаем тертым сыром — он превратится в аппетитную шапку при запекании. Отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут, пока запеканка не схватится и не подрумянится.

Готовое блюдо порадует сочностью рыбы, свежестью овощей и воздушной яичной текстурой. Подавайте горячим с зеленым салатом или холодным как питательный перекус — в любом виде это настоящая вкуснятина!

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запеканка
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брокколи
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ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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